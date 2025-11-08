हिमाचल से लेकर हरियाणा तक विदेश भेजने के नाम पर इस शख्स ने ठगे कई युवा, अब हुआ गिरफ्तार
पुलिस ने हरियाणा से एक ठग को पकड़ा है. ये आरोपी लोगों को विदेश भेजने के नाम पर लाखों का चूना लगा चुका है.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : November 8, 2025 at 3:41 PM IST
मंडी: विदेश जाकर अपना और परिवार का जीवन संवारने का सपना ढेरों युवा देखते हैं. इन युवा सपनों पर ठगों की नजर रहती है. कई तरह के प्रलोभन देकर ये युवाओं से बड़ी रकम देते हैं. अमेरिका, इंग्लैंड समेत अन्य यूरोपीय देशों में अच्छी नौकरी और मोटी तनख्वाह का सपना दिखाते हैं. पैसे मिलने के बाद ये ठग गायब हो जाते हैं और जब लोगों को अपने साथ ठगी का एहसास होता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है. ऐसा ही मामले में पुलिस ने ठग को गिरफ्तार किया है.
गिरफ्तार किया गया आरोपी लंबे समय से फरार था और कई युवाओं को ठगी का शिकार बना चुका था. पुलिस को लंबे समय से इसकी तलाश थी. मंडी की जोगिंदर नगर पुलिस ने इसे हरियाणा से गिरफ्तार किया है. आरोपी ने जोगिंदरनगर क्षेत्र के तीन युवकों से विदेश भेजने के नाम पर 12 लाख रुपये की ठगी की थी. शिकायत मिलने पर पुलिस ने फरवरी 2024 में हमीरपुर के बड़सर निवासी अजय संगल के खिलाफ धारा 420, 120B, 34 आईपीसी के तहत मामला दर्ज किया था.
हरियाणा में भी की ठगी
आरोपी की तलाश पुलिस लंबे समय से कर रही थी, लेकिन ये पुलिस को चकमा दे रहा था. आखिरकार जोगिंदर नगर पुलिस को एएसआई सुनील (हरियाणा पुलिस, पानीपत) से सूचना मिली थी कि आरोपी अजय संगल पानीपत में भी ऐसे ही ठगी के मामलों में संलिप्त है. इस सूचना के आधार पर एसआई अजय राणा के नेतृत्व में, एएसआई मुकेश धरवाल और कांस्टेबल अनिल ठाकुर की टीम हरियाणा के पानीपत से आरोपी को जोगिंदरनगर लाई. एसपी मंडी साक्षी वर्मा ने बताया कि पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस मामले को लेकर जांच कर रही है.
लोगों को करना चाहिए जागरूक
इस तरह की ठगी से लोगों को बचाने के लिए जागरूकता शिविर लगाने चाहिए, ताकि लोग अपनी कमाई ठगों के हाथों न लुटाएं. विदेश जाने के लिए हमेशा विश्वसनीय फर्म या व्यक्ति के साथ ही संपर्क करना चाहिए.
ये भी पढ़ें:सोलन में चालक को आई नींद की झपकी, सड़क पर पलटी कार, मंडी में खड्ड में पलटी सवारियों से भरी बोलेरो