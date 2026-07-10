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पुलिस ने दो लापता किशोरियों को सकुशल किया बरामद, दो आरोपी गिरफ्तार, नाबालिगों ने लगाए ये आरोप

गदरपुर कोतवाली क्षेत्र में दो अलग-अलग मामलों में लापता हुई दो नाबालिग किशोरियों को पुलिस ने सकुशल बरामद कर लिया है.

POCSO CASE IN RUDRAPUR
पुलिस की गिरफ्त में आरोपी (Photo-ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : July 10, 2026 at 2:34 PM IST

3 Min Read
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रुद्रपुर: एसएसपी के आदेश पर एसपी काशीपुर स्वप्न किशोर सिंह और क्षेत्राधिकारी बाजपुर के नेतृत्व में गदरपुर कोतवाली प्रभारी ने एक विशेष पुलिस टीम का गठन किया. पुलिस की यह टीम लगातार संभावित देवभूमि उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले में नाबालिग बच्चियों की सुरक्षा को लेकर पुलिस कप्तान सख्त नजर आ रहे हैं. मामला गदरपुर कोतवाली क्षेत्र का है, जहां पिछले दिनों दो अलग-अलग परिवारों ने पुलिस को तहरीर देकर अपनी नाबालिग बेटियों के लापता होने की शिकायत दर्ज कराई थी.

लापता हुई किशोरियों में से एक की उम्र करीब 16 वर्ष और दूसरी की उम्र लगभग 17 वर्ष थी. नाबालिगों की गुमशुदगी की खबर से इलाके में हड़कंप मच गया था. मामले की संवेदनशीलता और गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (SSP) उधम सिंह नगर, अजय गणपति ने तुरंत एक्शन लिया. उन्होंने दोनों गुमशुदा नाबालिग किशोरियों की जल्द से जल्द तलाश के लिए कड़े आदेश जारी किए. ठिकानों पर दबिश दे रही थी. इसी बीच पुलिस को एक मुखबिर से सटीक सूचना मिली. सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने गदरपुर क्षेत्र के मसीत तिराहे पर घेराबंदी की और दोनों आरोपियों को दोनों नाबालिग किशोरियों के साथ धर दबोचा.

पुलिस ने लापता किशोरियां को परिजनों के किया सुपुर्द (Video-ETV Bharat)

पकड़े गए आरोपियों की पहचान निवासी पाखडवाला, गदरपुर और दूसरे की थाना केलाखेड़ा, उधम सिंह नगर के रूप में हुई है. पीड़िता ने पुलिस की पूछताछ और काउंसलिंग के दौरान दोनों पीड़ित किशोरियों ने जो आपबीती सुनाई, वह बेहद चौंकाने वाली थी. पीड़ित बालिकाओं ने बताया कि दोनों आरोपी उन्हें बहला-फुसलाकर और शादी का झांसा देकर अपने साथ भगा ले गए थे. आरोपी उन्हें उत्तराखंड से बाहर उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद, चंडीगढ़ और पंजाब जैसी जगहों पर लेकर गए और वहां उनके साथ गलत काम (दुष्कर्म) किया.

गदरपुर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत दो नाबालिग किशोरियों की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज हुई थी. हमारी टीमों ने मुस्तैदी से काम करते हुए दोनों बच्चियों को सकुशल बरामद कर लिया है. मौके से दो अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है. इन दोनों के खिलाफ BNS की सुसंगत धाराओं और पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है. बच्चियों की काउंसलिंग कराने के बाद उन्हें सकुशल उनके परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया है.
-स्वप्न किशोर सिंह,एसपी काशीपुर-

किशोरियों के इस बयान के बाद पुलिस ने मामले में कड़ी कानूनी धाराएं जोड़ दी हैं. दोनों आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 137(2), 87, 64 3/4 पॉक्सो (POCSO) एक्ट के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया है. पुलिस अब इन आरोपियों के पुराने आपराधिक इतिहास को भी गहराई से खंगाल रही है, ताकि इनके खिलाफ केस को और मजबूत किया जा सके.

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