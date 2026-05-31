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मंदिर के बाहर बकरे के अवशेष फेंकने का आरोप, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार

पुलिस ने शहर के आपसी सौहार्दभाव को बिगाड़ने की कोशिश करने के आरोपी को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई तेज की.

Rudrapur accused arrested
पुलिस की गिरफ्त में आरोपी (Photo-ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : May 31, 2026 at 1:53 PM IST

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रुद्रपुर: कोतवाली क्षेत्र रुद्रपुर के भूतबंगला वार्ड नंबर 20 में धार्मिक भावनाएं आहत करने के आरोप को लेकर तनाव का माहौल पैदा हो गया. वाल्मीकि समाज के लोगों ने एक व्यक्ति पर मंदिर के मुख्य द्वार के सामने बकरे की कुर्बानी के अवशेष फेंकने, विरोध करने पर गाली-गलौज और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है. मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने शिकायत के आधार पर मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है.

रुद्रपुर के भूतबंगला वार्ड नंबर 20 निवासी विजेंद्र पुत्र राजेंद्र ने कोतवाली रुद्रपुर में दी गई तहरीर में आरोप लगाया कि उनके मोहल्ले में स्थित भगवान वाल्मीकि मंदिर के समीप रहने वाले एक व्यक्ति (विशेष समुदाय) ने 29 मई 2026 को लगभग दोपहर एक बजे अपने घर के सामने बकरे की कुर्बानी की. आरोप है कि इसके बाद बकरे के अवशेष और अन्य चीजें मंदिर के मुख्य द्वार के सामने फेंक दिया गया, जिससे स्थानीय लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत हुईं. शिकायतकर्ता के अनुसार जब मोहल्ले के लोगों ने इस कृत्य का विरोध किया तो आरोपी कथित रूप से गाली-गलौज पर उतर आया और जान से मारने की धमकी देने लगा. तहरीर में यह भी आरोप लगाया गया कि आरोपी स्वयं को उत्तराखंड पुलिस का कर्मचारी बताकर लोगों को डराने और दबाव बनाने का प्रयास कर रहा था.

शिकायत में कहा गया कि इस घटना से क्षेत्र में तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई और यदि समय रहते कार्रवाई नहीं की जाती तो कानून व्यवस्था की समस्या खड़ी हो सकती थी. मामले की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने तहरीर के आधार पर संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी. शिकायत में कई स्थानीय लोगों को प्रत्यक्षदर्शी बताया गया है.

प्राप्त तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज किया गया. पुलिस ने घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज की जांच की और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है. आरोपी के खिलाफ विधिक कार्रवाई की जा रही है, जिसके बाद उसे न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है.
-विभव सैनी, पुलिस क्षेत्राधिकारी-

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि किसी भी प्रकार से सामाजिक सौहार्द और शांति व्यवस्था बिगाड़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी. मामले की निष्पक्ष जांच जारी है और जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे, उनके आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

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