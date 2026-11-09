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दिनदहाड़े फिल्मी स्टाइल में की 14 लाख की लूट, 24 घंटे में तीन आरोपी पहुंचे सलाखों के पीछे

पुलिस की गिरफ्त में आरोपी ( Photo-ETV Bharat )

देहरादून: राजधानी देहरादून में पटेलनगर कोतवाली क्षेत्र के इंद्रेश अस्पताल के पास दिनदहाड़े हुई 14 लाख रुपये की लूट का पुलिस ने खुलासा कर दिया है. घटना के 24 घंटे के भीतर पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है. आरोपियों के कब्जे से लूट की रकम में से 1 लाख 50 हजार रुपये बरामद किए गए हैं. वारदात में शामिल चार अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है. साथ ही गिरफ्तार तीनों आरोपियों को न्यायालय में पेश करने के बाद जेल भेजा गया है.

गौर हो कि 7 नवंबर को राजेश कुमार सोनी प्लॉट के सौदे के सिलसिले में 14 लाख रुपये नकद लेकर अपने साथियों के साथ वाहन से जा रहे थे. इसी दौरान इंद्रेश अस्पताल के पास एक्टिवा और बाइक सवार 4-5 युवकों ने उनके वाहन को रोककर मारपीट की और पीछे की सीट पर रखा नकदी से भरा बैग लूटकर फरार हो गए. मामले की गंभीरता को देखते हुए एसएसपी देहरादून ने आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की अलग-अलग टीमें गठित की थीं.