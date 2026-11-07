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झोपड़ी हटाकर दिल्ली भागा था दरिंदा, 5 साल की मासूम की याददाश्त और स्केच ने पहुंचाया जेल

पुलिस की गिरफ्त में आरोपी ( Photo-ETV Bharat )

रुड़की: हरिद्वार जिले की पिरान कलियर कोतवाली पुलिस ने 5 साल की मासूम के साथ हुए दुष्कर्म मामले का हुआ खुलासा कर दिया है. दरअसल एक महीने की लंबी कसरत के बाद आरोपी पुलिस की गिरफ्त में आया है, आरोपी मासूम के साथ दरिंदगी कर फरार होकर दिल्ली चला गया था. आरोपी ने चाकलेट दिलाने के बहाने अकेले में बुलाकर बच्ची को अपनी हवस का शिकार बनाया था, आरोपी का कोई सुराग न मिलने पर पीड़िता की मदद से पुलिस ने आरोपी का स्कैच तैयार किया था. जिसके बाद पुलिस आरोपी तक पहुंची.

7 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश के मोतीचूर बहराईच निवासी व्यक्ति ने कोतवाली पिरान कलियर में एक शिकायती पत्र देकर बताया था कि किसी अज्ञात व्यक्ति ने 6 अक्टूबर को उसकी 5 साल की नाबालिग पुत्री के साथ दुष्कर्म किया है. पुलिस ने तहरीर के आधार पर तत्काल मामले में संबंधित धसराओं में अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज किया, उधर, दूसरी ओर 5 साल की बच्ची के साथ हुई इस घटना को गंभीरता से लेते हुए एसएसपी हरिद्वार नवनीत सिंह द्वारा खुलासे के लिए प्रभारी निरीक्षक कोतवाली पिरान कलियर मनोहर भंडारी की अध्यक्षता में टीम गठित की गई.