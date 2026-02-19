ETV Bharat / state

लहसुन की खेत में लहलहा रहा थी अफीम, आरोपी गिरफ्तार, एनडीपीएस में मामला दर्ज

झालावाड़ : जिला पुलिस का नशे के खिलाफ ताबड़तोड़ एक्शन जारी है. डग थाना पुलिस ने लहसुन की फसल की आड़ में बोई गई अफीम की फसल को उखाड़ जब्त कर लिया. पुलिस ने किसान के खेत में उगे अफीम के करीब 16 किलो 705 ग्राम पौधे अपने कब्जे में कर खेत मालिक को गिरफ्तार किया है. आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है.

पुलिस अधीक्षक अमित कुमार ने बताया कि जिले के सभी थाना प्रभारियों को अपने क्षेत्र में अफीम की खेती करने वालों पर पैनी नजर बनाए रखने के आदेश दिए गए हैं. इसी के तहत डग थाना पुलिस को माल 132 केवी के सामने एक खेत में लहसुन की आड़ में अफीम की खेती करने की सूचना मिली थी. इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची, जहां लहसुन के खेत में अफीम की फसल में डोडे व फूल आए हुए थे. कई डोडों में चीरा भी लगा हुआ था.