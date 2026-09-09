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धनबाद में 'लुटेरी दुल्हन' गैंग का खुलासा! शादी के नाम पर ठगी करने आरोपी गिरफ्तार

धनबादः लुटेरी दुल्हन का एक मामला झारखंड के धनबाद जिला में सामने आया है. जहां शादी के नाम पर ठगी और लूट का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है.

जिला के बरवाअड्डा थाना क्षेत्र में पुलिस ने ऐसे गिरोह का खुलासा किया है, जो दूसरे राज्यों के शादी के इच्छुक परिवारों को अपने जाल में फंसाकर धनबाद बुलाता था. आरोप है कि राजस्थान के एक परिवार को शादी का झांसा देकर यहां बुलाया गया.

पहले उनसे शादी के लिए खरीदारी कराई गई और फिर एक गांव में ले जाकर युवती की मांग में सिंदूर डलवाया गया. इसके बाद परिवार को कथित तौर पर सुनसान जगह ले जाकर मारपीट की गई और मोबाइल व जेवरात छीन लिए गए. शिकायत के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए गिरोह के 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया.

जानकारी देते डीएसपी मुख्यालय के कुमार बिनोद (Etv Bharat)

व्हाट्सऐप पर दो युवतियों की तस्वीरें भेजी गईं

मामला 7 सितंबर की देर शाम का बताया जा रहा है. राजस्थान निवासी रमेश नट ने बरवाअड्डा थाना में पूरे मामले की शिकायत दर्ज कराई. पुलिस के अनुसार, 3 सितंबर को सपना नाम की महिला ने फोन के जरिए रमेश नट से संपर्क किया था. बातचीत के दौरान उसने बताया कि उसके भतीजे की शादी के लिए लड़की उपलब्ध है. इसके बाद व्हाट्सऐप पर दो युवतियों की तस्वीरें भी भेजी गईं.

पीड़ित लोग राजस्थान से धनबाद पहुंचे

लड़की पसंद आने के बाद शादी की बातचीत आगे बढ़ी और रमेश नट अपने भाई, भतीजे इकबाल और भाभी के साथ राजस्थान से धनबाद पहुंचे. आरोप है कि धनबाद पहुंचने के बाद सपना और उसके साथियों ने उन्हें अपने साथ लिया और शादी के नाम पर खरीदारी कराई गई.

परिवार से कपड़े, गहने और शादी से जुड़ा अन्य सामान खरीदवाया गया. इसके बाद उन्हें एक गांव में ले जाया गया, जहां युवती की मांग में सिंदूर भरवाकर शादी की रस्म पूरी होने की बात कही गई.

गिरोह के सदस्यों ने मारपीट की और पीड़ितों को भगा दिया