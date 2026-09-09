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धनबाद में 'लुटेरी दुल्हन' गैंग का खुलासा! शादी के नाम पर ठगी करने आरोपी गिरफ्तार

धनबाद में शादी के नाम पर ठगी और लूट करने वाले एक गिरोह के 10 सदस्य पुलिस की गिरफ्त मेंं. नरेंद्र निषाद की रिपोर्ट.

LUTERI DULHAN GANG
पुलिस की गिरफ्त में आरोपी (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 9, 2026 at 11:01 PM IST

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धनबादः लुटेरी दुल्हन का एक मामला झारखंड के धनबाद जिला में सामने आया है. जहां शादी के नाम पर ठगी और लूट का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है.

जिला के बरवाअड्डा थाना क्षेत्र में पुलिस ने ऐसे गिरोह का खुलासा किया है, जो दूसरे राज्यों के शादी के इच्छुक परिवारों को अपने जाल में फंसाकर धनबाद बुलाता था. आरोप है कि राजस्थान के एक परिवार को शादी का झांसा देकर यहां बुलाया गया.

पहले उनसे शादी के लिए खरीदारी कराई गई और फिर एक गांव में ले जाकर युवती की मांग में सिंदूर डलवाया गया. इसके बाद परिवार को कथित तौर पर सुनसान जगह ले जाकर मारपीट की गई और मोबाइल व जेवरात छीन लिए गए. शिकायत के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए गिरोह के 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया.

जानकारी देते डीएसपी मुख्यालय के कुमार बिनोद (Etv Bharat)

व्हाट्सऐप पर दो युवतियों की तस्वीरें भेजी गईं

मामला 7 सितंबर की देर शाम का बताया जा रहा है. राजस्थान निवासी रमेश नट ने बरवाअड्डा थाना में पूरे मामले की शिकायत दर्ज कराई. पुलिस के अनुसार, 3 सितंबर को सपना नाम की महिला ने फोन के जरिए रमेश नट से संपर्क किया था. बातचीत के दौरान उसने बताया कि उसके भतीजे की शादी के लिए लड़की उपलब्ध है. इसके बाद व्हाट्सऐप पर दो युवतियों की तस्वीरें भी भेजी गईं.

पीड़ित लोग राजस्थान से धनबाद पहुंचे

लड़की पसंद आने के बाद शादी की बातचीत आगे बढ़ी और रमेश नट अपने भाई, भतीजे इकबाल और भाभी के साथ राजस्थान से धनबाद पहुंचे. आरोप है कि धनबाद पहुंचने के बाद सपना और उसके साथियों ने उन्हें अपने साथ लिया और शादी के नाम पर खरीदारी कराई गई.

परिवार से कपड़े, गहने और शादी से जुड़ा अन्य सामान खरीदवाया गया. इसके बाद उन्हें एक गांव में ले जाया गया, जहां युवती की मांग में सिंदूर भरवाकर शादी की रस्म पूरी होने की बात कही गई.

गिरोह के सदस्यों ने मारपीट की और पीड़ितों को भगा दिया

लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई. शादी के बाद लड़के वालों को घर चलकर भोजन करने के लिए कहा गया. जब परिवार ने वहां जाने से इनकार किया तो कथित तौर पर विवाद शुरू हो गया. आरोप है कि गिरोह के सदस्यों ने उनके साथ मारपीट की और उन्हें वहां से भगा दिया.

पीड़ित परिवार की शिकायत मिलने के बाद बरवाअड्डा पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच शुरू की. पुलिस ने आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले. इसके अलावा मोबाइल कॉल रिकॉर्ड, कॉल डंप और लोकेशन समेत तकनीकी साक्ष्यों का विश्लेषण किया गया.

गिरफ्तार आरोपियों के पास से सामान बरामद

जांच के दौरान मिले सुरागों के आधार पर पुलिस ने अलग-अलग स्थानों पर छापेमारी कर 10 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया. पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों के पास से शादी के लिए खरीदे गए कपड़े, गहने और अन्य सामान भी बरामद किया.

गिरफ्तार आरोपियों की पहचान अजय दास, राजेश कुमार, मंतोष साव, सुमन विश्वकर्मा, चंदन शर्मा, नीलम देवी, पूजा कुमारी, मकरी देवी, विशु यादव और राजेंद्र साव के रूप में हुई है. पुलिस के अनुसार, सभी आरोपी अलग-अलग इलाकों के रहने वाले हैं.

शादी के नाम पर ठगी और लूट की इस वारदात ने पुलिस के सामने कई सवाल खड़े किए हैं. फिलहाल 10 आरोपी पुलिस की गिरफ्त में हैं और उनसे पूछताछ की जा रही है. पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि गिरोह ने इससे पहले कितने लोगों को इसी तरीके से अपना शिकार बनाया है और इसके पीछे कोई बड़ा नेटवर्क तो काम नहीं कर रहा. जांच आगे बढ़ने के साथ इस मामले में और भी खुलासे होने की उम्मीद है.

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