जामताड़ा में फेक सिमकार्ड सप्लायर गैंग का खुलासा, शिकंजे में दस साइबर अपराधी
जामताड़ा में पुलिस ने फर्जी सिमकार्ड सप्लायर गैंग का खुलासा करते हुए 10 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है.
Published : November 25, 2026 at 7:22 PM IST
जामताड़ा: फर्जी ढंग से अपने नाम से अधिक फर्जी सिमकार्ड प्राप्त कर साइबर ठगी करना और साइबर अपराधियों को उपलब्ध कराने वाला एक गिरोह का भंडाफोड़ जामताड़ा पुलिस ने किया है. पुलिस ने गिरोह के पांच सदस्यों के अलावा पांच साइबर अपराध करते रंगेहाथ कुल 10 साइबर अपराधी को पकड़ा है.
साइबर अपराधी को सिम उपलब्ध कराने वाले गैंग का भंडाफोड़
जामताड़ा की पुलिस ने मिहिजाम एवं जामताड़ा के विभिन्न ठिकानों पर छापेमारी कर गिरोह के पांच साइबर अपराधियों को पकड़ा है, जो अपने नाम से फर्जी ढंग से सिमकार्ड प्राप्त कर साइबर अपराध को अंजाम तो देते ही थे. इसके साथ ही साइबर अपराधियों को भी सिम उपलब्ध कराने थे.
पुलिस द्वारा पकड़े गए गिरोह के सदस्यों में संजय मंडल, राजू मंडल, टुनटुन मंडल, धीरज कुमार साहब और रूबिसन मोड़ शामिल है. पुलिस की पूछताछ में उन्होंने अपना अपराध स्वीकार करते हुए खुलासा किया कि कई फर्जी सिमकार्ड अपने नाम से प्राप्त कर लेते थे. वो इससे साइबर ठगी करते थे, साथ-साथ साइबर अपराधियों को भी क्षेत्र में सिम उपलब्ध कराते थे.
नारायणपुर से पांच अन्य साइबर अपराधी गिरफ्तार
पुलिस ने गिरोह का भंडाफोड़ करने के अलावा नारायणपुर थाना क्षेत्र में भी छापामारी की. जहां पर साइबर अपराध करते रंगेहाथ पांच अपराधियों को पकड़ा गया. इन साइबर अपराधियों साजिद अंसारी, साजिद अंसारी, दिलबर अंसारी, कलीम अंसारी और इमरान अंसारी शामिल है.
कस्टमर केयर बनकर एवं एपीके फाइल भेजकर करते थे ठगी
साइबर अपराधियों और गिरोह के बारे में बताया जाता है कि ये कस्टमर केयर बनकर फर्जी ढंग से लोगों को झांसे में लेते थे. साथ ही एपीके फाइल भेजकर उनकी सारी गोपनीय जानकारी प्राप्त कर लेते थे और साइबर ठगी को अंजाम देते थे. अब तक इनके द्वारा कितनों के साथ साइबर ठगी की है, यह जानने के लिए पुलिस जब्त मोबाइल सिमकार्ड की छानबीन कर रही है.
सिम प्रोवाइड करने वाले का पुलिस को मिला सुराग
जामताड़ा जिला में ऐसे गैंग एवं लोग सक्रिय हैं जो अप्रत्यक्ष रूप से साइबर अपराधियों को फर्जी ढंग से या तो सिम उपलब्ध कराते हैं या साइबर अपराध करने वाले को सहयोग देने का काम करते हैं या सम्मिलित रहते हैं. ऐसे लोगों का सक्रिय होने का पुलिस को टेक्निकल सेल से सुराग हाथ लगा है. पुलिस द्वारा बताया गया है ऐसे लोगों को चिन्हित किया जा रहा है और शीघ्र खुलासा कर कार्रवाई की जाएगी.
साइबर अपराधियों को पुलिस की चेतावनी
जामताड़ा एसपी शंभू कुमार सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि साइबर टेक्निकल सेल और संचार विभाग से जिला में ऐसे गिरोह के सक्रिय होने का सुराग मिला है. ये साइबर अपराध में अप्रत्यक्ष रूप से सम्मिलित हैं या साइबर अपराधियों को सहयोग देते हैं और सिम प्रोवाइड करते हैं. ऐसे लोगों को चिन्हित किया जा रहा है और शीघ्र ही कार्रवाई कर खुलासा किया जाएगा. एसपी ने साइबर अपराधियों को चेतावनी देते हुए कहा कि साइबर अपराधी को क्राइम का रास्ता छोड़कर मुख्य धारा से जुड़ें अन्यथा कठोर कार्रवाई करने के लिए तैयार रहें.
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