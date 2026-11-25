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जामताड़ा में फेक सिमकार्ड सप्लायर गैंग का खुलासा, शिकंजे में दस साइबर अपराधी

जामताड़ा पुलिस के शिकंजे में आरोपी ( ETV Bharat )

जामताड़ा: फर्जी ढंग से अपने नाम से अधिक फर्जी सिमकार्ड प्राप्त कर साइबर ठगी करना और साइबर अपराधियों को उपलब्ध कराने वाला एक गिरोह का भंडाफोड़ जामताड़ा पुलिस ने किया है. पुलिस ने गिरोह के पांच सदस्यों के अलावा पांच साइबर अपराध करते रंगेहाथ कुल 10 साइबर अपराधी को पकड़ा है.

साइबर अपराधी को सिम उपलब्ध कराने वाले गैंग का भंडाफोड़