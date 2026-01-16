ETV Bharat / state

बस में आग लगाने वाले चार युवक गिरफ्तार, अन्य आरोपियों की तलाश में पुलिस

रांचीः एक नाबालिक लड़की को धक्का लगने के बाद यात्री बस में आग लगने वाले आरोपियों में से चार को रांची पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है. सभी गिरफ्तार आरोपी रांची के ओरमांझी के रहने वाले हैं.

क्या है पूरा मामला

14 जनवरी को ओरमांझी थाना क्षेत्र में एक यात्री बस में आग लगाने की घटना का पुलिस ने खुलासा कर दिया है. इस हिंसक वारदात में शामिल चार मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि अन्य संदिग्धों की धरपकड़ के लिए पुलिस टीमें लगातार छापेमारी कर रही हैं.

रांची पुलिस के द्वारा जारी किए गए प्रेस रिलीज के अनुसार 14 जनवरी की शाम रांची से सिलीगुड़ी जा रही एक प्राइवेट यात्री बस चुटुपालु घाटी से गुजर रही थी. इसी दौरान सड़क पार कर रही एक युवती को बस ने टक्कर मार दी, जिससे मामला बिगड़ गया.

इस हादसे की सूचना मिलते ही बाइक पर सवार कुछ युवक मौके पर पहुंचे और बस को जबरदस्ती रोक लिया. गुस्साए इन युवकों ने बस चालक और यात्रियों पर दबाव डाला तथा सभी यात्रियों को बस से नीचे उतरने के लिए मजबूर कर दिया.

यात्रियों को सुरक्षित उतारने के बाद आरोपियों ने बस में जमकर तोड़फोड़ की. इसके बाद उन्होंने पेट्रोल डालकर बस में आग लगा दी, जिससे इलाके में अफरा-तफरी मच गई.

पुलिस की जांच में आए नाम पर कार्रवाई