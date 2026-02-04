ETV Bharat / state

रांची के खादगढ़ा बस स्टैंड में लगातार आगजनी की घटनाओं का खुलासा: एक गिरफ्तार, सीसीटीवी फुटेज से पकड़ा गया शख्स

गिरफ्तार आरोपी के साथ पुलिस ( ईटीवी भारत )