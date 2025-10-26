ETV Bharat / state

पढ़ाई के बाद नहीं मिली नौकरी तो चुराने लगा मोबाइल, दुमका पुलिस के शिकंजे में आया बिहार का शातिर

दुमका: जिला की नगर थाना पुलिस ने रेल यात्री और शहर के कई जगहों से मोबाइल चोरी करने वाले आरोपी को एक लॉज से गिरफ्तार किया है. बिहार के बांका जिले के बाराहाट थाना के लबोरदार गांव के युवक से पुलिस ने 20 स्मार्टफोन और एक लेपटॉप बरामद किया है. पुलिस के मुताबिक, जब्त सामान करीब चार लाख की कीमत है.

थाना प्रभारी ने दी जानकारी

दुमका नगर थाना प्रभारी जगन्नाथ धान ने बताया कि पिछले पांच महीने से शहर और ट्रेन से मोबाइल चोरी की सूचना मिल रही थी. शनिवार को एक ट्रेन यात्री ने सूचित किया कि उसका मोबाइल चोरी हो गया है. नंबर के आधार पर पड़ताल की तो पता चला कि मोबाइल की लोकेशन स्टेशन रोड स्थित रसिकपुर इलाके के विभाकर चौधरी के घर की आ रही है. एएसआई संतोष कुमार जब पड़ताल करते हुए घर पहुंचे तो मालिक से पता चला कि उनके स्टूडेंट्स लॉज में विवेक नामक लड़का रहता है. टीम ने कमरे में दबिश दी तो कमरे से चोरी के 20 मोबाइल और एक लैपटाप बरामद हुआ.

आरोपी ने बताया बेरोजगारी ने बना दिया अपराधी

गिरफ्तार युवक ने पुलिस को बताया कि उसने भागलपुर स्कूल से अर्थशास्त्र में ऑनर्स किया है और दुमका के एक लॉज में रहकर आईटीआई कर रहा है. उसने बताया कि पढ़ लिखकर कोई नौकरी नहीं मिली. परिजनों को उम्मीद थी कि बेटा कुछ आमदनी करेगा लेकिन ऐसा नहीं हुआ. ऐसे में पैसों की तंगी की वजह से अपराध के क्षेत्र में आना पड़ा.