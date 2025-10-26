ETV Bharat / state

पढ़ाई के बाद नहीं मिली नौकरी तो चुराने लगा मोबाइल, दुमका पुलिस के शिकंजे में आया बिहार का शातिर

दुमका पुलिस ने बिहार के रहने वाले एक युवक को मोबाइल चोरी के आरोप में गिरफ्तार किया है.

STEALING MOBILE PHONES
पुलिस की गिरफ्त में मोबाइल चुराने वाला आरोपी (Etv bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : October 26, 2025 at 9:33 PM IST

3 Min Read
दुमका: जिला की नगर थाना पुलिस ने रेल यात्री और शहर के कई जगहों से मोबाइल चोरी करने वाले आरोपी को एक लॉज से गिरफ्तार किया है. बिहार के बांका जिले के बाराहाट थाना के लबोरदार गांव के युवक से पुलिस ने 20 स्मार्टफोन और एक लेपटॉप बरामद किया है. पुलिस के मुताबिक, जब्त सामान करीब चार लाख की कीमत है.

थाना प्रभारी ने दी जानकारी

दुमका नगर थाना प्रभारी जगन्नाथ धान ने बताया कि पिछले पांच महीने से शहर और ट्रेन से मोबाइल चोरी की सूचना मिल रही थी. शनिवार को एक ट्रेन यात्री ने सूचित किया कि उसका मोबाइल चोरी हो गया है. नंबर के आधार पर पड़ताल की तो पता चला कि मोबाइल की लोकेशन स्टेशन रोड स्थित रसिकपुर इलाके के विभाकर चौधरी के घर की आ रही है. एएसआई संतोष कुमार जब पड़ताल करते हुए घर पहुंचे तो मालिक से पता चला कि उनके स्टूडेंट्स लॉज में विवेक नामक लड़का रहता है. टीम ने कमरे में दबिश दी तो कमरे से चोरी के 20 मोबाइल और एक लैपटाप बरामद हुआ.

आरोपी ने बताया बेरोजगारी ने बना दिया अपराधी

गिरफ्तार युवक ने पुलिस को बताया कि उसने भागलपुर स्कूल से अर्थशास्त्र में ऑनर्स किया है और दुमका के एक लॉज में रहकर आईटीआई कर रहा है. उसने बताया कि पढ़ लिखकर कोई नौकरी नहीं मिली. परिजनों को उम्मीद थी कि बेटा कुछ आमदनी करेगा लेकिन ऐसा नहीं हुआ. ऐसे में पैसों की तंगी की वजह से अपराध के क्षेत्र में आना पड़ा.

Stolen mobile recovered
चोरी के मोबाइल बरामद (Etv bharat)

ऐसे करता था मोबाइल चोरी

आरोपी ने पुलिस को बताया कि वह कुछ माह से ट्रेनों में मोबाइल चोरी कर रहा है. ज्यादातर भागलपुर जाने वाले ट्रेन के यात्रियों को निशाना बनाता था. मौका मिलने पर मोबाइल के साथ बैग भी चोरी कर लेता था. चोरी के एक बैग से लैपटाप भी मिला था. उसने बताया कि वह मोबाइल के कवर में रखे पैसा चोरी करने के लिए मोबाइल उड़ाता था, जब रेल यात्री बर्थ पर सो जाते थे तो मौके का फायदा उठाकर वह उनकी कीमती सामान उड़ा लेता था. उसने कहा कि वह सारे मोबाइल छठ पूजा के बाद बेचने की फिराक में था.

बांका से दूर दुमका आकर विवेक, अपराध इस वजह से करता था कि वहां कोई पहचानता नहीं था. वह कहां जाता है, कब आता है? इससे किसी को मतलब नहीं रहता था, इन सारे मोबाइल के आईएमईआई की जांच कर उसके मालिक तक पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा ताकि मोबाइल उन्हें वापस दिया जा सके. -जगन्नाथ धान, थाना प्रभारी, दुमका नगर.

