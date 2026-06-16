ETV Bharat / state

सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के प्रदेश अध्यक्ष गिरफ्तार, प्रतिबंधित संगठन से सांठगांठ का आरोप

पाकुड़ में जिला परिषद सदस्य सह सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के प्रदेश अध्यक्ष को पुलिस ने गिरफ्तार किया है.

Police arrested State President of Social Democratic Party of India in Pakur
जिला परिषद सदस्य सह सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के प्रदेश अध्यक्ष हंजेला शेख (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : June 16, 2026 at 3:46 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

पाकुड़: पुलिस ने जिला परिषद सदस्य सह सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के प्रदेश अध्यक्ष हंजेला शेख को गिरफ्तार किया है.

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश दिवाकर पांडेय की अदालत द्वारा क्रिमिनल अपील रिजेक्ट करने के बाद न्यायालय के जारी वारंट के आलोक में ये कार्रवाई हुई है. मुफसिल थाना की पुलिस ने गिरफ्तार हंजेला शेख को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है. हंजेला की गिरफ्तारी की पुष्टि थाना प्रभारी मुफसिल गौरव कुमार ने की है.

हंजेला शेख के खिलाफ प्रतिबंधित संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया से जुड़ी गतिविधियों में संलिप्त रहकर देश विरोधी प्रचार प्रसार, धार्मिक उन्माद फैलाने को लेकर मुफसिल थाना में सब इंस्पेक्टर बाबूबंशी साव के बयान पर 2019 में प्राथमिकी दर्ज की गयी थी. इस मामले में अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी निर्मल कुमार भारती की अदालत ने जीआर वाद संख्या 120/2020 में अभियोजन एवं बचाव पक्ष द्वारा दी गयी दलीले एवं साक्ष्य के आलोक में हंजेला शेख को दोषी मानते हुए वर्ष 2023 में तीन साल सश्रम कारावास एवं दस हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई थी.

एसडीजीएम के फैसले के खिलाफ हंजला शेख ने प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत में क्रिमिनल अपील फाइल की थी. जिसे अप्रैल माह में अदालत ने अस्वीकृत कर दिया. पीडीजे की अदालत द्वारा क्रिमिनल अपील रद्द करने के बाद एसडीजीएम की अदालत ने हंजेला शेख के खिलाफ सजायप्ता वारंट निर्गत किया. वारंट मिलते ही मुफसिल थाने की पुलिस ने छापेमारी कर पीआईएफ के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सह जिला परिषद सदस्य हंजेला शेख की गिरफ्तार करते हुए न्यायिक हिरासत में भेज दिया है.

पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर प्रतिबंध लगने के बाद हंजेला शेख ने सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया की सदस्यता हासिल की. फिलहाल हंजेला शेख सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया (SDPI) के प्रदेश अध्यक्ष हैं.

इसे भी पढ़ें- केरल में PFI से जुड़े ठिकानों पर NIA की रेड, RSS कार्यकर्ता श्रीनिवासन मर्डर केस में 6 वांटेड अपराधियों की तलाश

इसे भी पढ़ें- अवैध पिस्तौल और गांजा बेच रहे थे प्रतिबंधित PFI सदस्य, पांच गिरफ्तार

इसे भी पढ़ें- दंगा भड़काने की साजिश का होगा खुलासा, NIA पीएफआई सदस्य अहद से पूछताछ की कर रही तैयारी

TAGGED:

बैन संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया
ANTI NATIONAL PROPAGANDA
SOCIAL DEMOCRATIC PARTY OF INDIA
PAKUR POLICE ARREST HANJELA SHEIKH
ZILA PARISHAD MEMBER ARRESTED

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.