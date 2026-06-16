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सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के प्रदेश अध्यक्ष गिरफ्तार, प्रतिबंधित संगठन से सांठगांठ का आरोप

पाकुड़: पुलिस ने जिला परिषद सदस्य सह सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के प्रदेश अध्यक्ष हंजेला शेख को गिरफ्तार किया है.

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश दिवाकर पांडेय की अदालत द्वारा क्रिमिनल अपील रिजेक्ट करने के बाद न्यायालय के जारी वारंट के आलोक में ये कार्रवाई हुई है. मुफसिल थाना की पुलिस ने गिरफ्तार हंजेला शेख को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है. हंजेला की गिरफ्तारी की पुष्टि थाना प्रभारी मुफसिल गौरव कुमार ने की है.

हंजेला शेख के खिलाफ प्रतिबंधित संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया से जुड़ी गतिविधियों में संलिप्त रहकर देश विरोधी प्रचार प्रसार, धार्मिक उन्माद फैलाने को लेकर मुफसिल थाना में सब इंस्पेक्टर बाबूबंशी साव के बयान पर 2019 में प्राथमिकी दर्ज की गयी थी. इस मामले में अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी निर्मल कुमार भारती की अदालत ने जीआर वाद संख्या 120/2020 में अभियोजन एवं बचाव पक्ष द्वारा दी गयी दलीले एवं साक्ष्य के आलोक में हंजेला शेख को दोषी मानते हुए वर्ष 2023 में तीन साल सश्रम कारावास एवं दस हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई थी.

एसडीजीएम के फैसले के खिलाफ हंजला शेख ने प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत में क्रिमिनल अपील फाइल की थी. जिसे अप्रैल माह में अदालत ने अस्वीकृत कर दिया. पीडीजे की अदालत द्वारा क्रिमिनल अपील रद्द करने के बाद एसडीजीएम की अदालत ने हंजेला शेख के खिलाफ सजायप्ता वारंट निर्गत किया. वारंट मिलते ही मुफसिल थाने की पुलिस ने छापेमारी कर पीआईएफ के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सह जिला परिषद सदस्य हंजेला शेख की गिरफ्तार करते हुए न्यायिक हिरासत में भेज दिया है.