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मां को बचाने के लिए बेटे ने ली पिता की जान, पलामू पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार

पलामू में पिता के हत्यारे पुत्र को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है.

Police arrested son accused of murder father in Palamu
पलामू पुलिस के शिकंजे में आरोपी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : August 20, 2026 at 7:11 PM IST

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पलामूः जिला में पांकी थाना क्षेत्र के मतुली गांव में 16 अगस्त को हुए जगतपाल सिंह हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है. पुलिस ने जगतपाल सिंह हत्याकांड के मुख्य आरोपी संतोष कुमार सिंह को गिरफ्तार किया है. संतोष कुमार सिंह ने ही अपने पिता जगतपाल सिंह की हत्या कर दी थी.

दरअसल, संतोष कुमार सिंह ने धारदार हथियार से अपने पिता जगतपाल सिंह की हत्या की और शव को जंगल में छुपा दिया. संतोष कुमार सिंह जंगल में ही अपने पिता जगतपाल सिंह का अंतिम संस्कार भी करना चाहता था. पुलिस ने छापेमारी कर जगतपाल सिंह का शव बरामद किया लेकिन संतोष कुमार सिंह फरार हो गया.

पुलिस ने पूरे मामले में कार्रवाई करते हुए हत्या के आरोपी संतोष कुमार सिंह को गिरफ्तार किया और न्यायिक हिरासत में भेज दिया है. पुलिस के अनुसार घटना के दिन जगतपाल सिंह एवं उनकी पत्नी की बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ. इसी विवाद में जगतपाल सिंह अपनी पत्नी की पिटाई कर रहा था.

जगतपाल सिंह से बचने के लिए उनकी पत्नी घर से निकलकर बाहर रोड पर भाग रही थी. इसी क्रम में संतोष कुमार सिंह मौके पर पहुंचा था. मां ने पिटाई की बात संतोष कुमार सिंह को बताए. संतोष कुमार सिंह घर में गया और अपने पिता जगतपाल सिंह से झगड़ा करने लगा. झगड़े के क्रम में संतोष कुमार सिंह ने अपने पिता की हत्या कर डाली.

पांकी के थाना प्रभारी दीपक कुमार सिंह ने बताया घटना के बाद जगतपाल सिंह और संतोष कुमार सिंह शराब के नशे में थे. अपनी मां को बचाने के लिए संतोष कुमार सिंह जगतपाल सिंह पर हमला किया जिसमें उनकी मौत हो गई. पुलिस ने संतोष कुमार सिंह को गिरफ्तार कर लिया है और जेल भेज दिया है.

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पिता की हत्या का आरोपी पुत्र
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