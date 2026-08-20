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मां को बचाने के लिए बेटे ने ली पिता की जान, पलामू पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार

पलामूः जिला में पांकी थाना क्षेत्र के मतुली गांव में 16 अगस्त को हुए जगतपाल सिंह हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है. पुलिस ने जगतपाल सिंह हत्याकांड के मुख्य आरोपी संतोष कुमार सिंह को गिरफ्तार किया है. संतोष कुमार सिंह ने ही अपने पिता जगतपाल सिंह की हत्या कर दी थी.

दरअसल, संतोष कुमार सिंह ने धारदार हथियार से अपने पिता जगतपाल सिंह की हत्या की और शव को जंगल में छुपा दिया. संतोष कुमार सिंह जंगल में ही अपने पिता जगतपाल सिंह का अंतिम संस्कार भी करना चाहता था. पुलिस ने छापेमारी कर जगतपाल सिंह का शव बरामद किया लेकिन संतोष कुमार सिंह फरार हो गया.

पुलिस ने पूरे मामले में कार्रवाई करते हुए हत्या के आरोपी संतोष कुमार सिंह को गिरफ्तार किया और न्यायिक हिरासत में भेज दिया है. पुलिस के अनुसार घटना के दिन जगतपाल सिंह एवं उनकी पत्नी की बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ. इसी विवाद में जगतपाल सिंह अपनी पत्नी की पिटाई कर रहा था.

जगतपाल सिंह से बचने के लिए उनकी पत्नी घर से निकलकर बाहर रोड पर भाग रही थी. इसी क्रम में संतोष कुमार सिंह मौके पर पहुंचा था. मां ने पिटाई की बात संतोष कुमार सिंह को बताए. संतोष कुमार सिंह घर में गया और अपने पिता जगतपाल सिंह से झगड़ा करने लगा. झगड़े के क्रम में संतोष कुमार सिंह ने अपने पिता की हत्या कर डाली.