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यूपी से हो रही थी अवैध हथियारों की तस्करी, पुलिस ने बड़ी मात्रा में असलहा पकड़ा, आरोपी अरेस्ट

पुलिस के अनुसार इसी दौरान उन्हें एक बिना नंबर प्लेट की संदिग्ध मोटरसाइकिल दिखाई दी, जिस पर दो व्यक्ति बैठे हुए थे, लेकिन उन्होंने पुलिस को देखते हुए अपनी बाइक दौड़ा ली. इसके बाद पुलिस ने भी बैरियर लगाकर आवश्यक बल प्रयोग करते हुए मोटरसाइकिल की पिछली सीट पर बैठे व्यक्ति को पकड़ लिया गया, जो नीचे गिर गया था. हालांकि मोटरसाइकिल चालक मौके का फायदा उठाकर फरार होने में कामयाब हो गया.

दरअसल, हरिद्वार एसएसपी नवनीत सिंह भुल्लर द्वारा आपराधिक गतिविधियों की रोकथाम के लिए जनपद के सभी थाना पुलिस को निर्देशित किया गया है. इसी आदेश के अनुपालन में थाना खानपुर पुलिस द्वारा उत्तर प्रदेश के जनपद बिजनौर सीमा क्षेत्र में आपराधिक गतिविधियों की रोकथाम के लिए सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था.

रुड़की: हरिद्वार जिले की खानपुर पुलिस को चेकिंग के दौरान एक बड़ी सफलता हाथ लगी है. पुलिस ने अवैध तमंचों की सप्लाई करने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, जबकि उसका एक साथी फरार होने में कामयाबी हो गया. पुलिस ने आरोपी के कब्जे से भारी मात्रा में अवैध तमंचे और कारतूस बरामद किए हैं.

वहीं पकड़े गए आरोपी के कब्जे से पुलिस ने भारी मात्रा में अवैध शस्त्र बरामद किए हैं, जिनमें 3 अदद देशी तमंचे (315 बोर), एक अदद देशी तमंचा (12 बोर) और 40 जिंदा कारतूस (12 बोर) शामिल हैं. पुलिस पूछताछ में आरोपी ने अपना नाम शमशेर (उम्र 40 वर्ष) पुत्र महमूद निवासी ग्राम करणपुर थाना खानपुर बताया.

आरोपी के पास से बरामद हुए अवैध हथियार. (ETV Bharat)

इसी के साथ आरोपी ने बताया कि ये अवैध शस्त्र पुरकाजी जनपद मुजफ्फरनगर (उत्तर प्रदेश) से अपने एक परिचित से लेकर आया था और थाना पथरी क्षेत्र में बिक्री के लिए ले जा रहा था. वहीं पुलिस को आसपास के थानों से जानकारी करने पर यह भी ज्ञात हुआ कि संदिग्धों द्वारा पूर्व में भी थाना पथरी क्षेत्र में अवैध तमंचों की बिक्री की जा चुकी है. फिलहाल पुलिस मामले में जांच पड़ताल कर रही है.

वहीं पुलिस द्वारा आरोपी के खिलाफ विधिक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है. इसी के साथ आरोपियों के आपराधिक इतिहास की जानकारी भी जुटाई जा रही है. एसपी देहात शेखर चंद्र सुयाल ने रुड़की कार्यालय में मामले का खुलासा करते हुए बताया कि थाना खानपुर पुलिस द्वारा चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था. इसी दौरान बिना नंबर प्लेट की एक संदिग्ध मोटरसाइकिल दिखाई दी. पुलिस को देखते ही चालक ने भागने का प्रयास किया, लेकिन टीम ने तत्परता दिखाते हुए बैरियर लगाकर उसे दबोच लिया, जबकि उसका एक अन्य साथी मौके से फरार हो गया.

तलाशी लेने पर आरोपी के पास से चार देसी तमंचे और 40 जिंदा कारतूस बरामद हुए. उन्होंने बताया कि पकड़े गए आरोपी के अपराधिक इतिहास के बारे में यूपी पुलिस से जानकारी जुटाई जा रही है.

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