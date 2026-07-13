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रांची पुलिस की बड़ी कार्रवाईः 1,444 पुड़िया ब्राउन शुगर के साथ चार तस्कर गिरफ्तार

रांचीः राजधानी रांची में नशे के कारोबार के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए डोरंडा थाना क्षेत्र से चार तस्कर को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार ड्रग्स पैडलर्स के पास से 1,444 पुड़िया ब्राउन शुगर, 58,100 रुपये नकद और तीन मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं.

क्या है पूरा मामला

रांची एसएसपी को मिली गुप्त सूचना के आधार पर रांची पुलिस की विशेष छापेमारी टीम ने डोरंडा थाना क्षेत्र के कुसई जतरा मैदान और साकेत नगर, हिनू में एक साथ छापेमारी कर चार ड्रग्स पैडलर्स को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार आरोपियों में दीपक भुईयां (32), नरेश कुमार (27), महेश कुमार (30) और संदीप कुमार दांगी (37) शामिल है.

पुलिस के अनुसार आरोपी लंबे समय से इलाके में ब्राउन शुगर की पुड़िया बनाकर उसकी सप्लाई करने के नेटवर्क से जुड़े थे. छापेमारी के दौरान पुलिस ने आरोपियों के पास से 159.03 ग्राम ब्राउन शुगर, 58,100 रुपये नकद, तथा तीन मोबाइल फोन भी जब्त किए हैं. मोबाइल फोन की जांच के जरिए पुलिस पूरे नेटवर्क और इससे जुड़े अन्य तस्करों का पता लगाने में जुट गई है. पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है.

जांच का दायरा बढ़ेगा