ETV Bharat / state

रामगढ़ पुलिस का नशे के कारोबार पर बड़ा प्रहारः 13.65 ग्राम ब्राउन शुगर के साथ तीन तस्कर गिरफ्तार

रामगढ़: जिला पुलिस ने नशे के अवैध कारोबार के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए तीन युवकों को गिरफ्तार किया है.

पुलिस ने उनके कब्जे से 13.65 ग्राम ब्राउन शुगर, एक मोटरसाइकिल, चार मोबाइल फोन, इलेक्ट्रॉनिक तराजू, पैकिंग टेप और अन्य आपत्तिजनक सामग्री बरामद की है. शुरुआती जांच में आशंका जताई जा रही है कि बरामद सामान का इस्तेमाल ब्राउन शुगर की छोटी-छोटी पुड़ियां तैयार कर विभिन्न इलाकों में सप्लाई करने के लिए किया जाता था.

पुलिस अधिकारियों के मुताबिक इस कार्रवाई के बाद अब जांच का केंद्र जब्त किए गए चार मोबाइल फोन हैं. मोबाइल में मौजूद कॉल डिटेल, चैट, संपर्क सूची और अन्य डिजिटल साक्ष्यों के जरिए यह पता लगाया जाएगा कि नशीले पदार्थ की सप्लाई कहां से हो रही थी. किन-किन लोगों तक इसकी पहुंच थी और इस कारोबार के पीछे कोई संगठित नेटवर्क तो सक्रिय नहीं है.

गिरफ्तार आरोपियों की पहचान एजाज अंसारी उर्फ विक्की, अजमत अंसारी और राहुल कुमार बेदिया के रूप में हुई है. तीनों चिकोर गांव के निवासी हैं. पुलिस यह भी जांच कर रही है कि आरोपी लंबे समय से इस कारोबार में सक्रिय थे या किसी बड़े गिरोह के लिए स्थानीय स्तर पर सप्लाई चेन का हिस्सा बने हुए थे.

पूरी कार्रवाई पतरातू अंचलाधिकारी की उपस्थिति में कानूनी प्रक्रिया का पालन करते हुए की गई. इसके बाद भदानीनगर थाना में एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया. पुलिस ने सभी को न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया है. पतरातू एसडीपीओ राघवेंद्र शर्मा ने बताया कि जिले में नशे के कारोबार के खिलाफ अभियान आगे भी पूरी सख्ती के साथ जारी रहेगा.