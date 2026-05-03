धान की बोरियों के नीचे छिपाकर बिहार खपाने की थी कोशिश, 42 लाख रुपए का डोडा समेत एक तस्कर गिरफ्तार
चतरा पुलिस ने नशे के खिलाफ छापेमारी करते हुए एक ऑटो से 42 लाख रुपए के डोडा के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है.
Published : May 3, 2026 at 7:20 PM IST
चतरा: जिले में पुलिस ने नशे के सौदागरों के खिलाफ एक बार फिर बड़ी सफलता हासिल की है. चतरा पुलिस ने प्रतापपुर थाना क्षेत्र से भारी मात्रा में अवैध डोडा (अफीम का चूरा) जब्त किया है. तस्करों ने पुलिस की आंखों में धूल झोंकने के लिए धान की बोरियों के नीचे डोडा छिपा रखा था. लेकिन पुलिस की सतर्कता ने उनके मंसूबों पर पानी फेर दिया.
चतरा एसडीपीओ संदीप सुमन नें बताया कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि कुंदा की ओर से एक मालवाहक ऑटो में धान की बोरियों के नीचे छिपाकर अवैध डोडा बिहार भेजा जा रहा है. सूचना के सत्यापन के बाद चतरा एसडीपीओ के नेतृत्व में प्रतापपुर थाना प्रभारी आलोक रंजन चौधरी और सशस्त्र बल के जवानों की एक विशेष छापेमारी दल का गठन किया गया.
10 बोरियों में था 282 किलो डोडा
छापेमारी दल ने प्रतापपुर थाना क्षेत्र के बलवादोहर गांव के पास घेराबंदी कर चेकिंग अभियान चलाया. इसी दौरान कुंदा की तरफ से आ रहे एक भूरे रंग के ऑटो को रोका गया. पुलिस द्वारा जब ऑटो की सघन तलाशी ली गई तो ऊपर रखी धान की बोरियों के नीचे से कुल 10 बोरियों में भरा 282 किलोग्राम अवैध डोडा बरामद हुआ.
एसडीपीओ ने बताया कि बरामद डोडे की अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 42 लाख रुपये आंकी जा रही है. उन्होंने बताया कि चतरा पुलिस नशा मुक्त जिला बनाने की दिशा में निरंतर अभियान चला रही है. यह कार्रवाई उसी का हिस्सा है. एसडीपीओ ने कहा कि अवैध डोडा के साथ एक तस्कर अजय कुमार साव को गिरफ्तार किया गया है.
डोडा बिहार में खपाने की थी तैयारी
एसडीपीओ संदीप सुमन ने नशे के अवैध कारोबार में संलिप्त हर अपराधी को चेतावनी देते हुए कहा कि या तो वे यह धंधा छोड़ दे या जेल जाने के लिए तैयार रहें. पुलिस की पैनी नजर हर संदिग्ध गतिविधि पर है और आगे भी इसी तरह की सख्त कार्रवाई जारी रहेगी. एसडीपीओ ने बताया कि पूछताछ में पता चला कि इस खेप को ड्राई स्टेट बिहार में खपाने की तैयारी थी. जहां प्रतिबंधित पदार्थों की मांग अधिक रहती है.
पुलिस ने मौके से प्रतापपुर थाना क्षेत्र के गोमे निवासी 27 वर्षीय तस्कर अजय कुमार साव को गिरफ्तार किया है. इस मामले में प्रतापपुर थाना में एनडीपीएस एक्ट और 3(5) बीएनएस के तहत मामला दर्ज किया गया है. गिरफ्तारी के बाद आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है. चतरा पुलिस द्वारा चलाए जा रहे इस निरंतर अभियान ने तस्करों के बीच हड़कंप मचा दिया है.
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