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धान की बोरियों के नीचे छिपाकर बिहार खपाने की थी कोशिश, 42 लाख रुपए का डोडा समेत एक तस्कर गिरफ्तार

चतरा: जिले में पुलिस ने नशे के सौदागरों के खिलाफ एक बार फिर बड़ी सफलता हासिल की है. चतरा पुलिस ने प्रतापपुर थाना क्षेत्र से भारी मात्रा में अवैध डोडा (अफीम का चूरा) जब्त किया है. तस्करों ने पुलिस की आंखों में धूल झोंकने के लिए धान की बोरियों के नीचे डोडा छिपा रखा था. लेकिन पुलिस की सतर्कता ने उनके मंसूबों पर पानी फेर दिया.

चतरा एसडीपीओ संदीप सुमन नें बताया कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि कुंदा की ओर से एक मालवाहक ऑटो में धान की बोरियों के नीचे छिपाकर अवैध डोडा बिहार भेजा जा रहा है. सूचना के सत्यापन के बाद चतरा एसडीपीओ के नेतृत्व में प्रतापपुर थाना प्रभारी आलोक रंजन चौधरी और सशस्त्र बल के जवानों की एक विशेष छापेमारी दल का गठन किया गया.

गिरफ्तारी को लेकर जानकारी देते एसडीपीओ (ईटीवी भारत)

10 बोरियों में था 282 किलो डोडा

छापेमारी दल ने प्रतापपुर थाना क्षेत्र के बलवादोहर गांव के पास घेराबंदी कर चेकिंग अभियान चलाया. इसी दौरान कुंदा की तरफ से आ रहे एक भूरे रंग के ऑटो को रोका गया. पुलिस द्वारा जब ऑटो की सघन तलाशी ली गई तो ऊपर रखी धान की बोरियों के नीचे से कुल 10 बोरियों में भरा 282 किलोग्राम अवैध डोडा बरामद हुआ.

एसडीपीओ ने बताया कि बरामद डोडे की अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 42 लाख रुपये आंकी जा रही है. उन्होंने बताया कि चतरा पुलिस नशा मुक्त जिला बनाने की दिशा में निरंतर अभियान चला रही है. यह कार्रवाई उसी का हिस्सा है. एसडीपीओ ने कहा कि अवैध डोडा के साथ एक तस्कर अजय कुमार साव को गिरफ्तार किया गया है.