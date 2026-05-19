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चतरा से दिल्ली भेजी जा रही थी 17 लाख के अफीम, पुलिस ने तस्कर को किया गिरफ्तार

चतरा: जिले में सक्रिय नशे के सौदागरों और अफीम तस्करों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत चतरा पुलिस को एक बार फिर बड़ी सफलता मिली है. पुलिस ने करीब 17 लाख रुपए मूल्य के 2 किलो 900 ग्राम गिला अवैध अफीम के साथ अंतरराज्यीय तस्कर गिरोह के एक कुरियर को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार आरोपी की पहचान सदर थाना क्षेत्र के सिक्किद गांव निवासी अनिल कुमार यादव के रूप में हुई है.

समाहरणालय स्थित कार्यालय कक्ष में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में एसपी अनिमेष नैथानी नें बताया कि गुप्त सूचना मिली थी कि चतरा-जोरी की ओर से एक युवक सवारी ऑटो में अवैध अफीम लेकर गयाजी (बिहार) होते हुए राजधानी दिल्ली जाने वाला है. सूचना के सत्यापन के बाद अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी चतरा के नेतृत्व में विशेष छापेमारी दल का गठन किया गया. टीम ने झारखंड-बिहार सीमा पर स्थित गोसाईडीह के समीप सघन वाहन जांच अभियान चलाकर तस्कर को गिरफ्तार किया है.

गिरफ्तारी को लेकर जानकारी देते एसपी (ईटीवी भारत)

एसपी ने बताया कि वाहन जांच के दौरान एक सवारी ऑटो को रोकते ही उसमें बैठा युवक काले रंग का पिठ्ठू बैग लेकर भागने लगा. जिसके बाद मौके पर मौजूद पुलिस के जवानों ने खदेड़कर उसे पकड़ लिया. तलाशी लेने पर उसके बैग से 2 किलो 900 ग्राम गीला अफीम, दो मोबाइल फोन और 1200 रुपे नगद बरामद किए गए.

एसपी ने बताया कि गिरफ्तार युवक को बड़े अफीम माफियाओं द्वारा कुरियर के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा था. दिल्ली पहुंचने के बाद मोबाइल के माध्यम से उसे आपूर्ति स्थल और खरीदार की जानकारी दी जाने वाली थी. उन्होंने कहा कि पूछताछ में गिरोह से जुड़े कई अहम सुराग मिले हैं और आपूर्तिकर्ता की पहचान कर ली गई है. जल्द ही उसे भी गिरफ्तार किया जाएगा. एसपी नें कहा कि चतरा के तस्करों के तार दिल्ली, बिहार, पंजाब और हरियाणा तक जुड़े हैं.