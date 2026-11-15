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पलामू में 70 लाख का ब्राउन शुगर और 10 लाख की खैर लकड़ी जब्त, राजस्थान का तस्कर समेत दो गिरफ्तार

पलामू पुलिस के शिकंजे में आरोपी ( ETV Bharat )

पलामूः जिला पुलिस को नशे के कारोबार के खिलाफ ऑपरेशन प्रहार के दौरान बड़ी सफलता मिली है. इसमें दो अलग-अलग कार्रवाई के दौरान 70 लाख का ब्राउन शुगर और 10 लाख का खेर की लकड़ी को जब्त किया है. पुलिस ने इस दौरान राजस्थान के एक तस्कर समय दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है.

पलामू एसपी कपिल चौधरी को सूचना मिली थी कि लातेहार डालटनगंज रास्ते में ब्राउन शुगर की तस्करी होने वाली है. इसी सूचना के आलोक में पलामू पुलिस ने सर्च अभियान शुरू किया और पलामू के सदर थाना क्षेत्र में नेशनल हाईवे 39 पर वाहनों की चेकिंग शुरू की.