पलामू में 70 लाख का ब्राउन शुगर और 10 लाख की खैर लकड़ी जब्त, राजस्थान का तस्कर समेत दो गिरफ्तार
पलामू में पुलिस ने ब्राउन शुगर के साथ राजस्थान के एक तस्कर को गिरफ्तार किया है. रिपोर्ट- नीरज कुमार.
Published : November 15, 2026 at 5:00 PM IST
पलामूः जिला पुलिस को नशे के कारोबार के खिलाफ ऑपरेशन प्रहार के दौरान बड़ी सफलता मिली है. इसमें दो अलग-अलग कार्रवाई के दौरान 70 लाख का ब्राउन शुगर और 10 लाख का खेर की लकड़ी को जब्त किया है. पुलिस ने इस दौरान राजस्थान के एक तस्कर समय दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है.
पलामू एसपी कपिल चौधरी को सूचना मिली थी कि लातेहार डालटनगंज रास्ते में ब्राउन शुगर की तस्करी होने वाली है. इसी सूचना के आलोक में पलामू पुलिस ने सर्च अभियान शुरू किया और पलामू के सदर थाना क्षेत्र में नेशनल हाईवे 39 पर वाहनों की चेकिंग शुरू की.
इस दौरान सदर थाना क्षेत्र के डूबियाकोट टोल प्लाजा के पास एक कार को रोका गया. कार की तलाशी के दौरान पुलिस को करीब 70 लख रुपए का 495 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद हुआ. पुलिस ने पूरे मामले में कार्रवाई करते हुए लातेहार के चंदवा के रहने वाले रवि रजक नमक युवक को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार रवि ने पलामू पुलिस के समक्ष कई खुलासे किए हैं जिसके बाद पलामू पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है.
पलामू पुलिस ने ऑपरेशन प्रहार के तहत एक और कार्रवाई करते हुए नेशनल हाईवे 39 से ही वाहन चेकिंग के दौरान एक ट्रक खैर की लकड़ी को जब्त किया है. खैर की लकड़ी पलामू के सतबरवा से तस्करी की जा रही थी और डालटनगंज के रास्ते हरियाणा भेजी जा रही थी. पुलिस ने इस दौरान राजस्थान के अलवर के रहने वाले समीम को गिरफ्तार किया है.
पलामू एसपी कपिल चौधरी ने बताया कि करीब 70 लाख का ब्राउन शुगर जब्त हुआ है और एक ट्रक खेर की लकड़ी को जब्त किया गया है. पुलिस की छापेमारी अभियान में एसडीपीओ सदर राजेश यादव सदर थाना प्रभारी अफजाल अंसारी सब इंस्पेक्टर श्रीराम शर्मा समेत कई पुलिस अधिकारी शामिल रहे.
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