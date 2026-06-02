ETV Bharat / state

खाखी की सख्ती का असर, 9 लाख के ब्राउन शुगर के साथ तस्कर गिरफ्तार

चतराः खाखी की सख्ती का असर चतरा में दिखने लगा है. पुलिस अधीक्षक अनिमेष नैथानी के निर्देश पर नशा कारोबार के खिलाफ चलाए जा रहे स्पेशल ड्राइव के दौरान गिद्धौर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है. करीब नौ लाख रुपए के नशे के प्रतिबंधित खेप के साथ एक तस्कर को पुलिस ने दबोचा है. डीएसपी सुनील कुमार सिंह ने प्रेस कॉंफ्रेंस कर बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर गिद्धौर थाना क्षेत्र के जपुआ मैदान में छापेमारी कर प्रतिबंधित मादक पदार्थ ब्राउन शुगर के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया गया है.

पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया

उन्होंने बताया कि गुप्त सूचना मिली थी कि जपुआ मैदान के समीप प्रतिबंधित ब्राउन सुगर की खरीद-बिक्री होने वाली है. प्राप्त सूचना के बाद अंचल अधिकारी गिद्धौर अनंत शयनम विश्वकर्मा एवं थाना प्रभारी पुरुषोत्तम अग्निहोत्री के संयुक्त नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया. टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए जपुआ निवासी दीपक कुमार को गिरफ्तार किया है.

जानकारी देते चतरा डीएसपी (Etv Bharat)

व्हाट्सएप चैट और फोटो के प्रिंटआउट भी सबूत के तौर पर इकट्ठा किए गए

डीएसपी ने बताया कि गिरफ्तार तस्कर के पास से करीब 44 ग्राम अवैध ब्राउन शुगर बरामद किया गया है, जिसकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में अनुमानित कीमत करीब नौ लाख रुपए आंकी गई है. पुलिस ने तस्कर के पास से एक मोबाइल फोन भी जब्त किया है. जांच के दौरान, मोबाइल फोन से मिले WhatsApp चैट और फोटो के प्रिंटआउट भी सबूत के तौर पर इकट्ठा किए गए हैं.