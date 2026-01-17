ETV Bharat / state

हल्द्वानी में 62 लाख की स्मैक के साथ दो तस्कर गिरफ्तार, पुलिस खंगाल रही कुंडली

हल्द्वानी: मुखानी थाना पुलिस और एसओजी की टीम ने मुखानी थाना क्षेत्र से दो स्मैक तस्करों को गिरफ्तार किया है. आरोपियों से 207 ग्राम स्मैक बरामद की गई है, जिसकी अंतरराष्ट्रीय कीमत 62 लाख रुपए आंकी जा रही है. पुलिस द्वारा आरोपियों का आपराधिक इतिहास खंगाला जा रहा है. आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर सलाखों के पीछे भेज दिया गया है.

नशे के खिलाफ प्रदेश भर में पुलिस द्वारा अभियान चलाया जा रहा है. इसी कड़ी में नैनीताल पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है. नैनीताल एसओजी की टीम और मुखानी थाना पुलिस ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए स्मैक की तस्करी करने वाले दो तस्करों को गिरफ्तार किया है. आरोपियों से 62 लाख की स्मैक बरामद हुई है. एसएसपी डॉक्टर मंजू नाथ टीसी ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि एसओजी और मुखानी थाना पुलिस संघन चेकिंग अभियान चलाए हुए थी. तभी दो संदिग्ध युवक सड़क पर दिखाई दिए. टीम को चेकिंग करता हुआ देख दोनों घबरा गए और पुलिस से बचने लगे.

शक होने पर टीम द्वारा दोनों की तलाशी ली गई तो दोनों आरोपियों से 207 ग्राम स्मैक बरामद हुई. पूछताछ में आरोपियों ने अपना नाम धनपाल पुत्र रामसहाय, निवासी जवाहर ज्योति दमुवाढूंगा थाना काठगोदाम, जनपद नैनीताल और दूसरा आरोपी ने रामचंद्र पुत्र लीलाधर, निवासी भेटाखास थाना कटरा, तहसील तिलहर जिला शाहजहांपुर (उत्तर प्रदेश) बताया. पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि वे स्मैक के आदी हैं और अपनी नशे की जरूरतों को पूरा करने के लिए स्मैक की तस्करी और बिक्री करते थे. टीम द्वारा आरोपियों के आपराधिक इतिहास की भी जानकारी जुटाई जा रही है. बरामद स्मैक की अंतरराष्ट्रीय कीमत 62 लाख रुपए आंकी जा रही है. आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट का मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया गया है.