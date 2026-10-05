वर्चस्व की लड़ाई: चित्तौड़गढ़ में हिस्ट्रीशीटर की हत्या की फिराक में घूम रही गैंग पकड़ी, 6 बदमाश गिरफ्तार, हथियार बरामद
गैंग ने पूर्व में सूरत में बैग व्यवसायी का अपहरण कर एक करोड़ रुपए की फिरौती वसूली थी. गैंग के चार बदमाश सूरत निवासी.
Published : October 5, 2026 at 8:05 PM IST
चित्तौड़गढ़: जिले की राशमी थाना पुलिस एवं जिला स्पेशल टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए बड़ी वारदात टाल दी. पुलिस ने चित्तौड़गढ़ सदर थाने के ए-श्रेणी हिस्ट्रीशीटर चिराग खटीक की हत्या की साजिश रच रही गैंग के 6 सदस्यों को गिरफ्तार किया. इनसे एक देशी कट्टा, एक रिवॉल्वर मय 4 जिंदा कारतूस, धारदार हथियार तथा दो कार जब्त की. प्रारंभिक पूछताछ में मामला आपसी वर्चस्व की लड़ाई से जुड़ा होना पाया गया. बदमाशों में दो चित्तौड़गढ़ के राशमी एवं चार गुजरात के सूरत निवासी हैं. गैंग ने पूर्व में सूरत में बैग व्यवसायी का अपहरण कर एक करोड़ रुपए की फिरौती वसूली थी.
पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह ने बताया, राशमी थानाधिकारी गेहरी लाल गुर्जर को डीएसटी के एएसआई सूरज कुमार एवं हैड कांस्टेबल भूपेंद्र सिंह ने सूचना दी कि चित्तौड़गढ सदर थाने के हिस्ट्रीशीटर चिराग पुत्र लोकेश खटीक निवासी सेगवा हाउसिंग बोर्ड की हत्या के लिए कुछ आरोपी निकले हैं. इनमें राशमी निवासी राहुल खटीक की गैंग चित्तौड़गढ़ में हिस्ट्रीशीटर चिराग खटीक को तलाश रही है. आरोपियों के पास अवैध हथियार हैं. ये राशमी भी आ सकते हैं.
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दो कार जब्त: एसपी ने बताया कि सूचना पर पुलिस ने तलाशी के बाद राशमी में राहुल खटीक के मकान पर दबिश दी. यहां से राहुल खटीक, सूरत निवासी अजय पुत्र रतना भाई यदुवंशी, चिराग पुत्र गोपाल भाई यादव, काना पुत्र जैना चौहान, फैजान पुत्र नबी खान उस्मानी तथा राशमी निवासी राहुल पुत्र भोनीराम कीर को गिरफ्तार किया. इनसे देशी कट्टा मय दो जिंदा कारतूस, देशी रिवाल्वर मय दो जिंदा कारतूस, लोहे के धारदार हथियार तथा दो कार जब्त की.
चिराग भी एचएस: पुलिस अधीक्षक ने बताया कि गैंग का टारगेट हिस्ट्रीशीटर चिराग खटीक था, जिसके विरूद्ध कुल 16 आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं. वह सदर थाने का "अ" श्रेणी का हिस्ट्रीशीटर है. प्रथम दृष्टया घटना का मुख्य कारण आपसी वर्चस्व की लड़ाई है.
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