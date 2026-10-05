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वर्चस्व की लड़ाई: चित्तौड़गढ़ में हिस्ट्रीशीटर की हत्या की फिराक में घूम रही गैंग पकड़ी, 6 बदमाश गिरफ्तार, हथियार बरामद

पुलिस के शिकंजे में आरोपी ( Photo: Chittorgarh Police )