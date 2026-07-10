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चाईबासा में ब्राउन शुगर तस्करी के बड़े सिंडिकेट का भंडाफोड़, अलग-अलग छापेमारी में छह तस्कर गिरफ्तार

चाईबासा जिले में मादक पादर्थ के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के दौरान अलग-अलग छापेमारी में ब्राउन शुगर समेत 6 आरोपी को गिरफ्तार किया है.

POLICE ARRESTED SMUGGLERS
पुलिस की गिरफ्तर में आरोपी (ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : July 10, 2026 at 10:50 AM IST

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चाईबासा: पश्चिमी सिंहभूम पुलिस ने जिले में मादक पदार्थों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत बड़ी सफलता हासिल की है. चक्रधरपुर में सक्रिय ब्राउन शुगर तस्करी के एक संगठित सिंडिकेट का पर्दाफाश करते हुए दो अलग-अलग जगह से पांच तस्करों को 75 पुड़िया ब्राउन शुगर के साथ गिरफ्तार किया है. पूछताछ में सभी आपस में जुड़े होने की बात कही है. वहीं एसोसिएशन ग्राउंड के समीप से भी 260 ग्राम गांजा के साथ एक तस्कर को पुलिस ने गिरफ्तार किया है.

एसडीपीओ डॉ सैयद मुस्तफा हाशमी ने जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर जिले में गांजा, ब्राउन शुगर और अन्य मादक पदार्थों की तस्करी रोकने के लिए लगातार अभियान चलाया जा रहा है. इसी क्रम में चक्रधरपुर पुलिस को पुराना बस्ती इलाके में ब्राउन शुगर की बिक्री की तैयारी की सूचना मिली. सूचना के सत्यापन के बाद उनके नेतृत्व में थाना प्रभारी अवधेश कुमार की अगुवाई में विशेष छापेमारी दल का गठन किया गया.

जानकारी देते एसडीपीओ (ईटीवी भारत)

पहली कार्रवाई में तीन तस्कर गिरफ्तार

छापेमारी के दौरान पुलिस ने भागने की कोशिश कर रहे शेखर सुमन साहू और शुभम वर्मण को दबोच लिया. एनडीपीएस एक्ट के तहत तलाशी लेने पर शेखर के पास से 40 पुड़िया (करीब 11.1 ग्राम) और शुभम के पास से 10 पुड़िया (करीब 2 ग्राम) ब्राउन शुगर बरामद हुई. इसी दौरान ब्राउन शुगर खरीदने पहुंचे आशीफ शेख उर्फ बंगला को भी गिरफ्तार किया गया. पुलिस ने घटनास्थल से एक मोटरसाइकिल भी जब्त की. जिससे दोनों आरोपी जमशेदपुर से ब्राउन शुगर खरीदकर लाए थे.

दूसरी छापेमारी में दो और तस्कर गिरफ्तार

पोर्टरखोली इलाके में ब्राउन शुगर बिक्री की सूचना मिलने पर पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए अभिषेक प्रामाणिक उर्फ अंडा और मुकेश राम रवि उर्फ बम्बा को गिरफ्तार किया. तलाशी के दौरान अभिषेक के पास से 24 पुड़िया (करीब 3.5 ग्राम) और मुकेश के पास से एक पुड़िया (करीब 0.15 ग्राम) ब्राउन शुगर बरामद की गई. दोनों के मोबाइल फोन भी जब्त किए गए. प्रारंभिक जांच में यह भी सामने आया कि मादक पदार्थ की आपूर्ति जमशेदपुर से की जा रही थी. पुलिस अब इस पूरे नेटवर्क से जुड़े लोगों की तलाश में जुटी है.

सदर अनुमंडल से एक तस्कर गिरफ्तार

सदर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी बहामन टूटी ने बताया कि सूचना मिली थी कि एसोसिएशन ग्राउंड के पास एक व्यक्ति अवैध रूप से गांजे की पुड़िया बेच रहा है. सूचना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक अमित रेनू को अवगत कराया गया. उनके निर्देश पर सदर एसडीपीओ बहामन टूटी के नेतृत्व में संयुक्त छापेमारी दल का गठन किया गया. पुलिस ने छापेमारी करते हुए 47 वर्षीय सुरेश कुमार यादव को 70 पुड़िया ब्राउन शुगर, पांच गांजा मिश्रित सिगरेट और 6500 नगद के साथ गिरफ्तार किया है. वह मूल रूप से ग्वाला पट्टी का निवासी है और वर्तमान में पुलहातु स्थित एक किराये के मकान में रह रहा था.

इस मामले में सदर थाना में कांड संख्या 67/26 दर्ज करते हुए आरोपी के विरुद्ध एनडीपीएस एक्ट, 1985 की धारा 20 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है. आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया. वहीं चक्रधरपुर पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार सभी आरोपियों के विरुद्ध एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर न्यायिक हिरासत में भेजने की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है. साथ ही जिले में नशे के कारोबार के खिलाफ अभियान आगे भी और अधिक सख्ती से जारी रहेगा.

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