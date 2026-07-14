बंधक बनाकर दो नाबालिगों से सामूहिक दुष्कर्म, छह आरोपी गिरफ्तार, प्रेमियों ने दिया वारदात को अंजाम
रांची के तुपुदाना ओपी पुलिस ने बंधक बनाकर नाबालिगों से सामूहिक दुष्कर्म मामले में दो नाबालिग समेत छह आरोपियों को गिरफ्तार किया है.
Published : July 14, 2026 at 10:20 AM IST
रांची: राजधानी के तुपुदाना ओपी की पुलिस ने दो नाबालिग लड़कियों को बंधक बनाकर सामूहिक दुष्कर्म करने के मामले का खुलासा किया है. मामले में पुलिस ने दो नाबालिग समेत छह आरोपियों को गिरफ्तार किया है.
आरोपियों में दो नाबालिग शामिल
मामले की जानकारी देते हुए सिटी एसपी पारस राणा ने बताया कि यह मामला तब सामने आया, जब आरोपियों के चंगुल से छुटी एक नाबालिग लड़की ने पुलिस को सूचना दी. जिसके बाद पुलिस ने तुपुदाना स्थित एक मकान से नाबालिग लड़की का रेस्क्यू किया. साथ ही पुलिस ने मौके पर से छह आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है.
सिटी एसपी ने बताया कि रेस्क्यू किए गए लड़की ने बताई कि उसके साथ गलत हुआ है. जबकि दूसरी ने कोशिश करने की बात कही है. पूछताछ में आरोपियों ने पुलिस के समक्ष अपना जुर्म स्वीकार किया. वहीं पुलिस ने नाबालिग लड़कियों का मेडिकल भी कराया है. गिरफ्तार आरोपियों में चार को जेल और दो नाबालिगों को रिमांड होम भेजा गया है. सिटी एसपी ने बताया कि रेस्क्यू किए गए नाबालिग लड़कियों ने आरोपियों में से कुछ जानने वाले होने की बात कही है.
प्रेमियों ने स्मार्ट सिटी देखने का झांसा देकर बुलाया
जानकारी के अनुसार दोनों नाबालिग का प्रेम प्रसंग पकड़े गए दो आरोपियों से चल रहा था. आरोपियों ने नाबालिगों को स्मार्ट सिटी घुमाने के उद्देश्य से बुलाया था. इसके बाद उन्हें एक मकान में ले गया. जहां दोनों के साथ जबरन दुष्कर्म करने की कोशिश की गई. इसी बीच एक नाबालिग मौके से भाग निकली और पुलिस को घटना की जानकारी दी. जिसके बाद पुलिस एक्टिव हुई और मौके से सभी आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया.
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