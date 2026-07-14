ETV Bharat / state

बंधक बनाकर दो नाबालिगों से सामूहिक दुष्कर्म, छह आरोपी गिरफ्तार, प्रेमियों ने दिया वारदात को अंजाम

रांची: राजधानी के तुपुदाना ओपी की पुलिस ने दो नाबालिग लड़कियों को बंधक बनाकर सामूहिक दुष्कर्म करने के मामले का खुलासा किया है. मामले में पुलिस ने दो नाबालिग समेत छह आरोपियों को गिरफ्तार किया है.

आरोपियों में दो नाबालिग शामिल

मामले की जानकारी देते हुए सिटी एसपी पारस राणा ने बताया कि यह मामला तब सामने आया, जब आरोपियों के चंगुल से छुटी एक नाबालिग लड़की ने पुलिस को सूचना दी. जिसके बाद पुलिस ने तुपुदाना स्थित एक मकान से नाबालिग लड़की का रेस्क्यू किया. साथ ही पुलिस ने मौके पर से छह आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है.

जानकारी देते सिटी एसपी (ईटीवी भारत)

सिटी एसपी ने बताया कि रेस्क्यू किए गए लड़की ने बताई कि उसके साथ गलत हुआ है. जबकि दूसरी ने कोशिश करने की बात कही है. पूछताछ में आरोपियों ने पुलिस के समक्ष अपना जुर्म स्वीकार किया. वहीं पुलिस ने नाबालिग लड़कियों का मेडिकल भी कराया है. गिरफ्तार आरोपियों में चार को जेल और दो नाबालिगों को रिमांड होम भेजा गया है. सिटी एसपी ने बताया कि रेस्क्यू किए गए नाबालिग लड़कियों ने आरोपियों में से कुछ जानने वाले होने की बात कही है.