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रांची पुलिस की सतर्कताः वारदात से पहले ही शिकंजे में आए शूटर, यूएस मेड पिस्टल बरामद

रांची में पुलिस ने यूएस मेड हथियार के साथ चार शूटर को गिरफ्तार किया है.

Police Arrested Shooter with foreign Made Weapon in Ranchi
पुलिस के शिकंजे में आरोपी (रांची) (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : May 19, 2026 at 8:06 PM IST

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रांचीः राजधानी में जमीन को लेकर एक खास व्यक्ति की हत्या की योजना बनाई गयी थी. हत्या को अंजाम देने के लिए चार अपराधी यूएस मेड पिस्टल के साथ वारदात को अंजाम देने में लगे हुए थे. लेकिन रांची पुलिस की सतर्कता की वजह से एन मौके पर चारों पकड़े गए.

क्या है पूरा मामला

जमीन विवाद को लेकर राजधानी में एक बार फिर एक बड़ी वारदात को अंजाम दिया जाना था. रांची के सुखदेवनगर इलाके में चार अपराधियों सहदेव तिग्गा, अंकित खलखो, रवि लकड़ा और संदीप कुमार के द्वारा एक जमीन कारोबारी की हत्या की जानी थी लेकिन पुलिस को अपराधियों के इरादे की भनक लग गई. इस मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस एक्टिव हुई और कोतवाली एएसपी निखिल राय के नेतृव में चारों अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया.

चारों का नहीं है कोई आपराधिक रिकार्ड

एएसपी कोतवाली ने बताया कि अपराधी रांची के सुखदेवनगर थाना क्षेत्र के करम चौक के पास इकठ्ठा हुए थे. इसकी सूचना पाकर जब टीम मौके पर पहुंची तब सभी अपराधी फरार होने की कोशिश करने लगे, जिन्हें खदेड़ कर दबोचा गया. उनकी तलाशी के दौरान अपराधियों के पास से एक यूएस मेड पिस्टल बरामद किया गया है.

इसमें सबसे अहम बात यह है कि इन चारों गिरफ्तार आरोपियों का कोई पुराना आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है. इनके पास से यूएस मेड में पिस्टल कहां से आई इसकी जांच भी की जा रही है.

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