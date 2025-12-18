ETV Bharat / state

कारोबारी की हत्या के लिए तय हुई थी 3 लाख की सुपारी, रांची पुलिस ने शूटर को किया गिरफ्तार

रांची में कारोबारी राधेश्याम साहू पर फायरिंग करने वाले शूटर को पुलिस ने पकड़ लिया है.

Police arrested shooter who fired at businessman Radheshyam Sahu
पुलिस की गिरफ्त में शूटर (ईटीवी भारत)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : December 18, 2025 at 2:01 PM IST

4 Min Read
रांचीः सीमेंट और छड़ कारोबारी राधेश्याम साहू की हत्या करने के लिए तीन लाख की सुपारी तय हुई थी. जिसके बाद अपराधियों ने कारोबारी पर ताबड़तोड़ फायरिंग की थी, लेकिन अपराधी अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाए थे. लगभग दो महीने बाद रांची पुलिस के द्वारा वारदात में शामिल एक शूटर को गिरफ्तार किया गया है.

15 अक्टूबर को हुआ था हमला

कारोबारी राधेश्याम साहू पर फायरिंग करने वाले शूटर चंदन कुमार को रांची पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. रांची पुलिस के द्वारा दी गई आधिकारिक जानकारी के अनुसार 15 अक्टूबर को रांची के कटहल मोड़ पास स्थित शांभवी इंटरप्राइजेज के मालिक राधेश्याम साहू पर उनके दुकान के पास दो अज्ञात अपराधियों के द्वारा अंधाधुंध फायरिंग कर जानलेवा हमला किया गया था.

इस हमले में राधेश्याम साहू गंभीर रूप से घायल हो गए थे. मामले की तहकीकात पुलिस के द्वारा लगातार जारी थी. इसी कड़ी में फायरिंग करने वाले एक शूटर चंदन कुमार को गिरफ्तार किया गया है. रांची पुलिस के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार कांड को सुलझाने के लिए बनाई गई एसआईटी को यह जानकारी मिली थी कि चंदन कुमार धनबाद से वापस अपने घर भुरकुंडा जा रहा है, जिसके बाद कार्रवाई करते हुए उसे रास्ते में ही धर दबोचा गया.

3 लाख की रकम तय हुई थी, 50 हजार एडवांस मिला था

गिरफ्तारी के बाद शूटर चंदन कुमार ने पुलिस की पूछताछ में यह बताया है कि उसे कारोबारी की हत्या के लिए 3 लाख की सुपारी मिलने वाली थी. एडवांस के तौर पर 50 हजार मिले थे जिसके बाद उसने अपने एक साथी के साथ वारदात को अंजाम दिया. हालांकि पुलिस ने यह खुलासा नहीं किया है कि किस व्यक्ति के द्वारा कारोबारी को जान से मारने के लिए सुपारी दी गई थी. पुलिस सूत्रों के अनुसार शूटर के द्वारा मुख्य साजिशकर्ता का नाम भी बताया गया है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस की टीम छापेमारी कर रही है. उसकी गिरफ्तार होने के बाद ही रांची पुलिस के द्वारा पूरे मामले का विधिवत खुलासा किया जाएगा.

क्या थी घटना

15 अक्टूबर की सुबह राधेश्याम साहू हर दिन की तरह अपनी दुकान शांभवी इंटरप्राइजेज के पास खड़े थे. इसी दौरान बाइक सवार दो अपराधियों ने उन पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी. राधेश्याम साहू को गोली मारने के बाद अपराधी मौके से फरार हो गए थे. स्थानीय लोगों की मदद से पुलिस ने किसी तरह घायल राधेश्याम को अस्पताल पहुंचाया. अपराधियों ने राधेश्याम साहू को आधा दर्जन के करीब गोलियां मारी थी, लेकिन उनकी किस्मत उनके साथ थी और वह इतने बड़े हमले में भी बाल बाल बच गए.

पुरुषोत्तम समेत दो पर बेटे ने दर्ज कराया केस

वहीं दूसरी तरफ जमीन कारोबारी पर हुए हमले को लेकर उनके बेटे सज्जन कुमार ने नगड़ी थाना में जमीन कारोबारी पुरुषोत्तम कुमार, शशि शेखर समेत अज्ञात के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज करवाई थी. सज्जन की ओर से पुलिस को दिए बयान में कहा गया था कि उनके पिता राधेश्याम साहू का जमीन को लेकर पुरुषोत्तम और शशि के साथ विवाद चल रहा था. पुरुषोत्तम के साथ ढाई एकड़ जमीन को लेकर विवाद है. यह मामला न्यायालय में लंबित है.

वहीं दो माह पूर्व पटना निवासी शशि शेखर ने उनके पिता को फोन पर धमकी भी दी थी. कहा था कि मामले को क्लियर नहीं किया तो जान से मार देंगे. सज्जन ने पुलिस को बताया कि जिस वक्त अपराधियों ने घटना को अंजाम दिया था, उस वक्त उनके स्टाफ संजय सिन्हा, नागेन्द्र दुबे और सोमरा उरांव मौके पर मौजूद थे. वारदात के बाद सभी नामजद आरोपियों से पुलिस ने पूछताछ भी की थी.

