पलामू में जमीन विवाद में होना था गैंगवार, एक शूटर गिरफ्तार, जांच में चौकाने वाले खुलासे
पलामू पुलिस ने एक शूटर को गिरफ्तार किया है.
Published : April 6, 2026 at 5:30 PM IST
पलामू: पुलिस की सक्रियता से एक बड़े गैंगवार को रोका गया है. पलामू के मेदिनीनगर में जमीन विवाद में गैंगवार होने वाली थी और हत्या के लिए टारगेट किया गया था. पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक शूटर को गिरफ्तार किया है, जबकि एक अन्य नाम भी पुलिस को मिला. गिरफ्तार शूटर के पास से पुलिस ने 7.56 एमएम का पिस्टल और गोली बरामद किया है.
गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई
पकड़ा गया आरोपी सुमित चंद्रवंशी टाउन थाना क्षेत्र के नावाहाता का रहने वाला है. शहर में जमीन के कारोबार से जुड़े कुछ लोगों को टारगेट किया गया था और हत्या की साजिश रची जा रही थी. दरअसल, पलामू पुलिस को सूचना मिली थी कि सदर अस्पताल के आसपास कुछ लोग हथियार के साथ मौजूद हैं और किसी आपराधिक घटना को अंजाम देने वाले हैं. इसी सूचना के आलोक में पुलिस मौके पर पहुंची थी और छापेमारी शुरू की. छापेमारी के क्रम में एक युवक पकड़ा गया मौके से सुमित चंद्रवंशी को गिरफ्तार किया गया, जिसके पास से 7.56 एमएम का पिस्टल बरामद हुआ है.
गिरफ्तार आरोपी बड़ी घटना को अंजाम देने वाला था और जमीन कारोबार से जुड़े लोगों को टारगेट किया गया था. पुलिस को कई जानकारी मिली है, जिसके बाद आगे की कार्रवाई की जा रही है. मौके से राजा चंद्रवंशी नामक आरोपी फरार है, जिस पर पलामू के चैनपुर इलाके में सात अलग-अलग एफआईआर दर्ज हैं: राजीव रंजन, डीएसपी
छापेमारी में सब इंस्पेक्टर दीपक कुमार सिंह, कांस्टेबल रामजतन सिंह, संजीव कुमार मल्लिक, राकेश कुमार सिंह, इसरार अहमद, रोहित कुमार, अनिल पासवान शामिल थे.
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