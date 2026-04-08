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गोड्डा पुलिस ने लूटकांड का किया खुलासा, चार आरोपी गिरफ्तार

पुलिस के गिरफ्त में आरोपी ( Etv Bharat )

गोड्डाः जिले के गांधीग्राम महुआसोल के पास राष्ट्रीय राजमार्ग-133 पर हुई 4.5 लाख रुपये की लूटकांड का खुलासा पुलिस ने 72 घंटे में कर दिया. इस मामले में शामिल चार आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके पास से लूट की अधिकांश रकम और हथियार भी बरामद कर लिए गए हैं.

बंदूक के बल पर रुपयों की लूट

जानकारी के मुताबिक, 3 अप्रैल को कमल किशोर नाम का एक व्यक्ति बाइक से पथरगामा से गोड्डा जा रहा था. इसी बीच, दो बाइक पर सवार पांच अज्ञात आरोपियों ने बंदूक की नोक पर उसे रोका और 4,50,000 लूट लिए. पीड़ित कमल किशोर सिंह की लिखित शिकायत के आधार पर पथरगामा पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया.

जानकारी देते एसपी मुकेश कुमार (Etv Bharat)

घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर एक विशेष जांच दल का गठन किया गया. टीम ने तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर कार्रवाई करते हुए चार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया.

आरोपियों के पास से रुपये और हथियार बरामद