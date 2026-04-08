गोड्डा पुलिस ने लूटकांड का किया खुलासा, चार आरोपी गिरफ्तार
गोड्डा में लाखों रुपयों की लूट मामले में खुलासा हुआ है. मामले में चार आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है.
Published : April 8, 2026 at 12:21 PM IST
गोड्डाः जिले के गांधीग्राम महुआसोल के पास राष्ट्रीय राजमार्ग-133 पर हुई 4.5 लाख रुपये की लूटकांड का खुलासा पुलिस ने 72 घंटे में कर दिया. इस मामले में शामिल चार आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके पास से लूट की अधिकांश रकम और हथियार भी बरामद कर लिए गए हैं.
बंदूक के बल पर रुपयों की लूट
जानकारी के मुताबिक, 3 अप्रैल को कमल किशोर नाम का एक व्यक्ति बाइक से पथरगामा से गोड्डा जा रहा था. इसी बीच, दो बाइक पर सवार पांच अज्ञात आरोपियों ने बंदूक की नोक पर उसे रोका और 4,50,000 लूट लिए. पीड़ित कमल किशोर सिंह की लिखित शिकायत के आधार पर पथरगामा पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया.
घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर एक विशेष जांच दल का गठन किया गया. टीम ने तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर कार्रवाई करते हुए चार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया.
आरोपियों के पास से रुपये और हथियार बरामद
गोड्डा एसपी मुकेश कुमार ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों में युगल किशोर यादव, कृष्णा यादव उर्फ जग्गा, संजीव कुमार यादव उर्फ घोल्टा, ब्रह्मदेव तांती और दुकानदार सूरज कुमार भगत शामिल हैं. इनके पास से 4,06,700 रुपये नकद, एक देसी कट्टा, एक गोली और एक बाइक बरामद हुई है.
एक आरोपी अभी भी फरार
पुलिस को इस बात की सूचना एक दुकानदार द्वारा दी गई थी. घटना में एक दुकानदार भी शामिल है. पुलिस ने चार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. शेष बचे एक की गिरफ्तारी होना अभी बाकी है.
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