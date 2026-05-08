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पलामू में तीन मवेशी तस्कर गिरफ्तार, बिहार लेकर जा रहे थे बड़ी खेप

पलामू में पुलिस ने मवेशियों के साथ कई तस्करों को गिरफ्तार किया है.

Police Arrested Several Smugglers with Cattle in Palamu
पलामू पुलिस के शिकंजे में आरोपी (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : May 8, 2026 at 10:26 PM IST

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पलामूः जिला पुलिस ने तीन मवेशी तस्करों को गिरफ्तार किया है और उनके पास से 13 मवेशियों को मुक्त करवाया गया है. मवेशी तस्कर पलामू के पाटन के रहने वाले हैं और वे मवेशी को लेकर बिहार जा रहे थे.

दरअसल, पलामू पुलिस को सूचना मिली थी कि पाटन थाना क्षेत्र के सगुना से दो गाड़ियों से मवेशी की तस्करी होने वाली है. इसी सूचना का आलोक में पुलिस ने ट्रैप लगाया और कार्रवाई शुरू की. पुलिस ने ट्रैप वाली जगह पर देखा की एक पिकअप वैन जा रही है. गाड़ी को रोककर चेक किया गया तो उसके अंदर से 13 मवेशी मिले. गाड़ी पर सवार लोग कोई भी वैध कागजात को दिखा नहीं पाए.

पुलिस ने मौके पर ही कार्रवाई करते हुए गाड़ी पर सवार लोगों को तस्करी के आरोप में गिरफ्तार कर लिया. गिरफ्तार आरोपी महताब अंसारी और आरिफ अंसारी पाटन थाना क्षेत्र के सधपुर जबकि तीसरा आरोपी गुड्डू अंसारी पाटन थाना क्षेत्र के गमहेथा गांव का रहने वाला है. सभी मवेशी को पाटन थाना क्षेत्र के पहले बस स्टैंड से गाड़ी पर लोड किया गया था. आरोपियों ने पुलिस को बताया है कि मवेशियों की इस खेप को बिहार के इलाके में ले जाया जा रहा था.

इस पूरी कार्रवाई की डीएसपी राजेश यादव ने पुष्टि की. उन्होंने बताया कि तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है. पुलिस की कार्रवाई में सब इंस्पेक्टर जितेंद्र कुमार यादव, अनिल कुमार सिंह विसुन कुजूर समेत पुलिस अधिकारी शामिल रहे.

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मवेशियों की तस्करी पर कार्रवाई
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