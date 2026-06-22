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रांची में ब्राउन शुगर के खिलाफ पुलिस का बड़ा एक्शन, 5 तस्कर गिरफ्तार

रांचीः राजधानी रांची में ब्राउन शुगर के अवैध कारोबार के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया है. वरीय पुलिस अधीक्षक को मिली गुप्त सूचना के आधार पर हिन्दपीढ़ी, सुखदेवनगर और कोतवाली थाना क्षेत्र में संयुक्त एसआईटी ने छापेमारी कर कुल 27.89 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद की है. साथ ही नकदी, मोबाइल फोन, मोटरसाइकिल और सीएनजी ऑटो भी जब्त किया गया है.

मारवाड़ी कॉलेज के पास से दो गिरफतार

पुलिस के मुताबिक, वरीय पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर पुलिस अधीक्षक (नगर) के निर्देशन और सहायक पुलिस अधीक्षक (कोतवाली) के नेतृत्व में विशेष जांच टीम का गठन किया गया. टीम को सूचना मिली थी कि अलग अलग क्षेत्रों में ब्राउन शुगर की खरीद-बिक्री की जा रही है.

सबसे पहले हिन्दपीढ़ी थाना क्षेत्र में मरवाड़ी कॉलेज के समीप छोटा तालाब के पास स्थित एक अर्द्धनिर्मित मकान में छापेमारी की गई। यहां से मो. एहतेशाम और मो. शहादत को रंगेहाथ ब्राउन शुगर की खरीद-बिक्री करते गिरफ्तार किया गया. दोनों के पास से 1.29 ग्राम ब्राउन शुगर और 8,020 रुपये नकद बरामद किए गए. इस मामले में हिन्दपीढ़ी थाना कांड संख्या 56/26 दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है.

मुड़ला पहाड़ के पास से दो गिरफ्तार

इसके बाद एसआईटी ने सुखदेवनगर थाना क्षेत्र के मुड़ला पहाड़, हेहल के समीप छापेमारी कर जितेन्द्र कुमार सिंह और राहुल कुमार यादव को गिरफ्तार किया. दोनों आरोपियों के पास से 18.6 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद हुई. पुलिस ने मौके से एक मोटरसाइकिल और एक सीएनजी ऑटो भी जब्त किया है. इस संबंध में सुखदेवनगर थाना कांड संख्या 215/26 दर्ज किया गया है.

जेपीएससी कार्यालय के पास से एक गिरफ्तार