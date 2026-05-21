धनबाद में फायरिंग में घायल व्यक्ति की मौत, 9 आरोपी गिरफ्तार
धनबाद के लोयाबाद में दो ग्रुप के बीच झड़प और फायरिंग में घायल आदमी की मौत हो गई. पुलिस ने नौ लोगों को गिरफ्तार किया.
Published : May 21, 2026 at 8:30 PM IST
धनबाद: जिले के लोयाबाद थाना क्षेत्र अंतर्गत बांसजोड़ा बस्ती में बुधवार को हुई दो गुटों के बीच हिंसक झड़प मामले में पुलिस ने 9 लोगों को गिरफ्तार किया है. साथ ही कई हथियार भी बरामद किए गए हैं. वहीं झड़प में घायल व्यक्ति की इलाज के दौरान मौत हो गई.
दरअसल, पुरानी दुश्मनी को लेकर विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों के बीच मारपीट, पत्थरबाजी और फायरिंग शुरू हो गई. घटना में दो लोगों को गोली लगी, जबकि कई अन्य घायल हो गए. मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 9 लोगों को गिरफ्तार किया है. साथ ही एक देसी कट्टा, तीन जिंदा कारतूस और क्षतिग्रस्त हालत में छह चारपहिया वाहन बरामद किए गए हैं.
गुरुवार को ग्रामीण एसपी एस. मोहम्मद याकूब ने प्रेस वार्ता कर बताया कि बुधवार दोपहर करीब तीन बजे पुलिस को सूचना मिली थी कि बांसजोड़ा बस्ती में दो पक्षों के बीच जमकर हंगामा और गोलीबारी हो रही है. सूचना मिलते ही लोयाबाद थाना पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया.
पुलिस जांच में घटनास्थल पर भारी संख्या में लोगों की भीड़ मिली. वहीं छह चारपहिया वाहन टूट-फूट की स्थिति में पाए गए, जिनके शीशे क्षतिग्रस्त थे. स्थानीय लोगों से पूछताछ में सामने आया कि पुरानी रंजिश को लेकर दोनों पक्ष आमने-सामने आ गए थे, जिसके बाद मामला हिंसक रूप ले लिया.
फायरिंग की इस घटना में किशुन रवानी और विष्णु प्रमाणिक घायल हो गए. जिसमें किशुन रवानी की मौत इलाज के दौरान हो गई. इसके अलावा झड़प में कई अन्य लोगों को भी चोटें आई हैं.
घटनास्थल पर चलाए गए तलाशी अभियान के दौरान पुलिस ने एक लाल रंग की कार से ड्राइविंग सीट के नीचे छिपाकर रखा गया एक देसी कट्टा और तीन जिंदा कारतूस बरामद किया. मामले को लेकर दोनों पक्षों की शिकायत और पुलिस अधिकारी के बयान के आधार पर लोयाबाद थाना में तीन अलग-अलग प्राथमिकी दर्ज की गई है.
पुलिस ने कार्रवाई करते हुए रजनी कुमारी, राजेश कुमार महतो, धर्मेंद्र महतो, मेराज अंसारी और अमीत महतो समेत कुल 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया है. अन्य फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है.
फिलहाल इलाके में एहतियातन पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि माहौल पूरी तरह नियंत्रण में है और कानून व्यवस्था बिगाड़ने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी.
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