चरस, डोडा और नशीले इंजेक्शन के साथ 7 तस्कर गिरफ्तार, भेजा जेल

नैनीताल पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है. पुलिस ने एक ही दिन में सात नशा तस्करों को अरेस्ट किया है.

Nainital Drug Smuggler Arrested
पुलिस की गिरफ्त में आरोपी (Photo-ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : February 27, 2026 at 6:53 AM IST

2 Min Read
हल्द्वानी: नैनीताल जनपद के भीमताल, मुखानी और बनभूलपुरा थाना पुलिस ने 7 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया है. आरोपियों से चरस, डोडा और नशीले इंजेक्शन बरामद हुए हैं. आरोपियों के खिलाफ अलग-अलग थानों में एनडीपीएस एक्ट में मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया गया है. पुलिस का कहना है कि नशे के खिलाफ कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी.

जनपद नैनीताल में “ड्रग फ्री देवभूमि मिशन” के तहत पुलिस ने एक ही दिन में तीन अलग-अलग थाना क्षेत्रों में बड़ी कार्रवाई करते हुए कुल सात नशा तस्करों को गिरफ्तार किया है. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ. मंजूनाथ टीसी के निर्देशन में चलाए जा रहे सघन चेकिंग अभियान के तहत यह सफलता मिली है. आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया गया है. पहला मामला भीमताल थाना क्षेत्र का है, यहां टीम द्वारा चॉफी रोड वन विभाग बैरियर के पास चेकिंग के दौरान एक अल्टो कार (UK06K4585) को रोक कर तलाशी ली गई तो वाहन से 434 ग्राम चरस बरामद हुई. कार में सवार चार आरोपी राजेंद्र सिंह नगरकोटी (27), बॉबी नगरकोटी (24), नीतीश नगरकोटी (30) और शिवांश रावत (23) को गिरफ्तार किया गया.

दूसरा मामला हल्द्वानी के मुखानी थाना क्षेत्र का है यहां थाना पुलिस ने 399 ग्राम डोडा के साथ एक तस्कर गिरफ्तार किया. दरअसल थाना पुलिस मुखानी के आरटीओ रोड स्थित हनुमान मंदिर के पास चेकिंग अभियान चलाए हुई थी, तभी एक कार संदिग्ध i20 (UK 06 AS-4139) आती हुई दिखाई दी. जिसे रोक कर तलाशी लेने पर 399 ग्राम डोडा बरामद किया गया. पूछताछ में आरोपी ने अपना नाम हरमीत सिंह (34) निवासी गोविंदपुर गढ़वाल बताया. तीसरा मामला बनभूलपुरा कोतवाली का है यहां पर पुलिस टीम ने 46 नशीले इंजेक्शन के साथ दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है.

आरोपियों से बरामद 46 नशीले इंजेक्शन (Buprenorphine और Avil) बरामद हुए आरोपियों ने अपना नाम रईश उर्फ बब्लू और समीर पाशा बताया है. आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया है. पुलिस का कहना है कि नशे पर चोट करने के लिए अभियान लगातार जारी रहेगा, जिससे देवभूमि ड्रग फ्री हो सके.

