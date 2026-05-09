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जामताड़ा पुलिस के शिकंजे में तीन साइबर अपराधी, कस्टमर केयर पदाधिकारी बन कर रहे थे ठगी

जामताड़ा पुलिस के शिकंजे में आरोपी ( Etv Bharat )

जामताड़ा: जिला पुलिस ने साइबर अपराधियों के अड्डे पर छापामारी अभियान चलाकर तीन साइबर अपराधियों को रंगेहाथों दबोचा है. इनके पास से पुलिस ने 8 मोबाइल, 10 सिमकार्ड और 19 हजार रुपये नकद बरामद किया गया है.

साइबर थाना की पुलिस ने कर्माटांड़ थाना क्षेत्र के साइबर अपराधियों के अड्डे पर छापामारी अभियान चलाया. सूचना के आधार पर साइबर थाना की टीम ने क्षेत्र के सहजपुर गांव में छापा मारा, जहां से साइबर अपराध को अंजाम दे रहे तीन साइबर अपराधियों को रंगेहाथों दबोचा गया. पकड़े गए साइबर अपराधी का नाम गुलाम अंसारी, सबीर अंसारी और कलाम अंसारी बताया गया है. पुलिस ने पकड़े गए अपराधियों के पास से 10 सिम, 8 मोबाइल और 19 हजार रुपये कैश बरामद किये हैं.

जानकारी देते एसपी (ETV Bharat)

निजी एफएम ऐप और कस्टमर केयर पदाधिकारी बन करते थे ठगी

पुलिस के शिकंजे में आए साइबर अपराधियों के बारे में बताया जाता है कि ये अपराधी एक निजी एफएम में फिशिंग कॉल करते थे एवं ऑनलाइन पेमेंट का कस्टमर केयर पदाधिकारी बनकर लोगों को अपने में झांसा में लेते थे. इसके बाद जानकारी लेकर दूसरे व्यक्तियों को खाता उपलब्ध करवा कर साइबर ठगी को अंजाम देते थे.

एसपी ने दी जानकारी