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जामताड़ा पुलिस के शिकंजे में तीन साइबर अपराधी, कस्टमर केयर पदाधिकारी बन कर रहे थे ठगी

जामताड़ा में पुलिस ने तीन साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है.

Police Arrested Several Cyber criminals in Jamtara
जामताड़ा पुलिस के शिकंजे में आरोपी (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : May 9, 2026 at 4:48 PM IST

2 Min Read
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जामताड़ा: जिला पुलिस ने साइबर अपराधियों के अड्डे पर छापामारी अभियान चलाकर तीन साइबर अपराधियों को रंगेहाथों दबोचा है. इनके पास से पुलिस ने 8 मोबाइल, 10 सिमकार्ड और 19 हजार रुपये नकद बरामद किया गया है.

साइबर थाना की पुलिस ने कर्माटांड़ थाना क्षेत्र के साइबर अपराधियों के अड्डे पर छापामारी अभियान चलाया. सूचना के आधार पर साइबर थाना की टीम ने क्षेत्र के सहजपुर गांव में छापा मारा, जहां से साइबर अपराध को अंजाम दे रहे तीन साइबर अपराधियों को रंगेहाथों दबोचा गया. पकड़े गए साइबर अपराधी का नाम गुलाम अंसारी, सबीर अंसारी और कलाम अंसारी बताया गया है. पुलिस ने पकड़े गए अपराधियों के पास से 10 सिम, 8 मोबाइल और 19 हजार रुपये कैश बरामद किये हैं.

जानकारी देते एसपी (ETV Bharat)

निजी एफएम ऐप और कस्टमर केयर पदाधिकारी बन करते थे ठगी

पुलिस के शिकंजे में आए साइबर अपराधियों के बारे में बताया जाता है कि ये अपराधी एक निजी एफएम में फिशिंग कॉल करते थे एवं ऑनलाइन पेमेंट का कस्टमर केयर पदाधिकारी बनकर लोगों को अपने में झांसा में लेते थे. इसके बाद जानकारी लेकर दूसरे व्यक्तियों को खाता उपलब्ध करवा कर साइबर ठगी को अंजाम देते थे.

एसपी ने दी जानकारी

जामताड़ा एसपी शंभू सिंह ने पकड़े गए साइबर अपराधियों के बारे में खुलासा प्रेस वार्ता में किया. एसपी ने जानकारी देते हुए बताया इनमें से एक साइबर अपराधी सबीर अंसारी का आपराधिक इतिहास रहा है. वो पूर्व में साइबर अपराध के मामले में जेल जा चुका है. जेल से छूटने के बाद अपने साथी अपराधियों के साथ मिलकर साइबर अपराध को अंजाम दे रहा था कि पकड़ा गया.

एसपी ने बताया कि पकड़े गए साइबर अपराधियों के पास से जब्त मोबाइल और सिमकार्ड की जांच की जा रही है. जिसमें यह पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि उनके द्वारा अब तक कितने लोगों से, कहां-कहां और कितने की साइबर ठगी की गयी है.

फिलहाल पकड़े गए तीनों साइबर अपराधियों को पुलिस ने साइबर थाना में मामला दर्ज करते हुए न्यायिक अभिरक्षा के तहत जामताड़ा जेल भेज दिया है.

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