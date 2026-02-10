ETV Bharat / state

एरिया डोमिनेशन: करौली जिले में पुलिस की छापेमार कार्रवाई, 108 आरोपियों को किया गिरफ्तार

करौली: पुलिस ने एक दिवसीय एरिया डोमिनेशन अभियान चलाकर छापेमार कार्रवाई करते हुए विभिन्न मामलों में शामिल 108 आरोपियों को गिरफ्तार किया है. पुलिस की 66 टीमों ने 358 संदिग्ध स्थानों पर छापेमार कार्रवाई कर कुल 108 अपराधियों को गिरफ्तार किया है. इनमें 14 इनामी आरोपी, 5 जघन्य मामलों में वांछित अपराधी, 13 स्थाई वारंटी, 19 गिरफ्तारी वारंटी, 11 सामान्य मामलों में वांछित आरोपी, 15 अन्य अधिनियम आरोपी और 31 आरोपियों को विभिन्न मामलों में गिरफ्तार किया गया है.

पुलिस अधीक्षक लोकेश सोनवाल ने बताया कि आबकारी अधिनियम के तहत 5 मामले दर्ज कर 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है. साथ ही उनके कब्जे से अवैध देशी शराब के 217 पब्बे जब्त किए गए. आर्म्स एक्ट अधिनियम के तहत दो मामला दर्ज कर एक अवैध देशी कट्टा 12 बोर और एक पौना 315 बोर के साथ आरोपी को गिरफ्तार किया गया है. अवैध खनन अधिनियम के तहत दो मामले दर्ज कर 6 टन पत्थर और 10 टन बजरी के साथ दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है. सपोटरा थाना पुलिस ने दो स्मैक तस्करों को गिरफ्तार किया है. पुलिस की छापेमार कार्रवाई से अपराधियों में हड़कंप मच गया है.