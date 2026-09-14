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नाबालिग की हत्या का खुलासा, प्रेम संबंध से नाराज परिजनों ने रची थी साजिश, चार आरोपी गिरफ्तार, तीन की तलाश जारी

धनबाद में नाबालिग लड़की की हत्या के मामले को सुलझाते हुए पुलिस ने चार लोगों को गिरफ्तार किया है. नरेंद्र निषाद की रिपोर्ट.

Murder of a minor girl
पुलिस की गिरफ्त में आरोपी (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 14, 2026 at 7:32 PM IST

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धनबादः बलियापुर थाना क्षेत्र में नाबालिग लड़की की सिर काटकर हत्या के मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है. पुलिस के अनुसार, नाबालिग लड़की और एक युवक के बीच पहले से प्रेम संबंध था. इसी संबंध से नाराज युवक के पिता समेत अन्य लोगों ने कथित तौर पर सुनियोजित साजिश रची और नाबालिग को रास्ते से हटाने के लिए उसकी हत्या कर दी. हत्या के बाद शव से सिर अलग कर सुनसान इलाके में फेंक दिया गया. पुलिस ने मामले में शामिल सात लोगों की पहचान की है, जिनमें से चार को गिरफ्तार कर लिया गया है. तीन अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है.

सिटी एसपी ऋत्विक श्रीवास्तव के अनुसार, घटना के अनुसंधान की जिम्मेदारी डीएसपी के नेतृत्व में गठित टीम को दी गई थी. टीम ने तकनीकी साक्ष्यों, सीसीटीवी फुटेज और अन्य सुरागों के आधार पर मामले की जांच आगे बढ़ाई और हत्याकांड की कड़ियों को जोड़ते हुए आरोपियों तक पहुंची.

जानकारी देते सिटी एसपी ऋत्विक श्रीवास्तव (Etv Bharat)

प्रेम संबंध को लेकर पहले भी हुआ था मामला

पुलिस की जांच में सामने आया कि मृतक और युवक के बीच पहले से प्रेम संबंध था. दोनों के संबंध को लेकर पहले भी गिरिडीह में मामला दर्ज हुआ था. पुलिस के अनुसार, इसी वर्ष मई में युवक दोबारा नाबालिग को अपने साथ ले गया था. इसको लेकर दोनों परिवारों के बीच विवाद बढ़ गया था.

गिरिडीह पुलिस के स्तर पर दोनों परिवारों के बीच विवाद सुलझाने और मध्यस्थता कराने की कोशिश भी की गई थी. पुलिस के अनुसार, इस दौरान युवक अपने परिवार से नाराज चल रहा था. वहीं, नाबालिग के बार-बार युवक के साथ चले जाने को लेकर युवक के पिता समेत परिवार के कुछ लोग भी नाराज थे.

रास्ते से हटाने की रची गई साजिश

पुलिस के मुताबिक, इसी नाराजगी के बीच नाबालिग को रास्ते से हटाने की साजिश रची गई. आरोप है कि युवक के पिता ने नाबालिग की मौसी के साथ मिलकर पूरी योजना तैयार की. साजिश में मौसी की एक महिला मित्र को भी शामिल किया गया. इसके बाद नाबालिग को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले जाने की योजना बनाई गई. पुलिस के अनुसार, नाबालिग की तबीयत अक्सर खराब रहती थी. इसी का फायदा उठाते हुए उसे पूजा-पाठ कराने और परेशानी दूर कराने के बहाने सुनसान स्थान पर ले जाया गया.

मौसी और उसकी सहेली ने बुलाया, पहले से मौजूद थे आरोपी

पुलिस के अनुसार, नाबालिग को उसकी मौसी और उसकी सहेली अपने साथ लेकर सुनसान स्थान पर पहुंची. वहां पहले से ही साजिश में शामिल अन्य आरोपी मौजूद थे. जांच में पुलिस को पता चला कि वहां पहुंचने के बाद आरोपियों ने नाबालिग को पकड़ लिया. एक आरोपी ने उसके सिर को पकड़ा, जबकि दूसरे ने उसके हाथ पकड़ लिए. इसके बाद धारदार हथियार से उसकी हत्या कर दी गई.

पति को भी रखा गया अंधेरे में

पुलिस के अनुसार, नाबालिग के पति को भी पूरी साजिश की जानकारी नहीं थी. उसकी मौसी कथित तौर पर उसे अलग-अलग बातें बताकर गुमराह करती रही. नाबालिग के लापता होने के बाद भी उसे कई तरह की कहानियां बताई गईं. बाद में युवक ने ही अपने स्तर से नाबालिग के परिजनों को सूचना दी कि 9 सितंबर से वह लापता है और उसका पता नहीं चल रहा है.

हथियार बरामद

पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल किए गए हथियार को भी बरामद कर लिया है. जांच के दौरान तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने साजिश से जुड़े कई अहम तथ्यों को जुटाने का दावा किया है. पुलिस का कहना है कि अब तक जांच में कुल सात लोगों की संलिप्तता सामने आई है. इनमें चार आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि तीन आरोपी अभी फरार हैं. फरार आरोपियों की पहचान कर ली गई है और उनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है.

मुख्य साजिशकर्ताओं तक पहुंची पुलिस

पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, हत्याकांड के मुख्य साजिशकर्ताओं तक पुलिस लगभग पहुंच चुकी है. फिलहाल पुलिस गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ, तकनीकी साक्ष्यों और बरामद हथियार के आधार पर पूरे घटनाक्रम की कड़ियां जोड़ रही है. इस मामले में पुलिस आगे और खुलासे होने की संभावना जता रही है.

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