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पत्नी ने 10 लाख की सुपारी देकर पति की करवाई थी हत्या, पत्नी, ससुर समेत सात गिरफ्तार

पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए पत्नी , ससुर रामजन्म उरांव समेत सात आरोपियों को गिरफ्तार किया है. पत्नी, पति की प्रताड़ना से परेशान थी. जुलाई 2026 से वह मेदिनीनगर के चियांकि में रह रही थी. पति द्वारा प्रताड़ना की बात महिला ने अपने पिता रामजन्म को बताया था. जिसके बाद महिला और उसके पिता ने मिलकर पंकज की हत्या के लिए 10 लाख रुपए की सुपारी तेतरी देवी नामक महिला को दिया था.

जानकारी देते एसपी (ईटीवी भारत)

रामजन्म को नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट में जमीन के मुआवजा के लिए 50 लाख रुपए मिले थे. इसी पैसे का इस्तेमाल सुपारी के लिए हुआ है. दरअसल पंकज पलामू के पाटन थाना क्षेत्र के बंजारी गांव का रहने वाला था. घर से वह ससुराल जाने की बात बोलकर निकला था और लापता हो गया था.



पंकज की हत्या के लिए आरोपियों ने लगाया था हनी ट्रैप

रामजन्म उरांव की जान पहचान सतबरवा के खामडीह के रहने वाली एक महिला के साथ थी. रामजन्म ने उसी को सुपारी दी गई थी और हत्या की योजना तैयार की थी. इसके बाद महिला ने पांकी के नावागढ़ की रहने वाली दूसरी महिला से संपर्क किया था. दोनों ने मिलकर हत्या की योजना तैयार की. उन्होंने सबसे पहले पंकज उरांव से मोबाइल पर बातचीत करना शुरू किया था, महिला ने अपना नाम छुपाते हुए खुद का नाम सपना रखा था.