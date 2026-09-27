पत्नी ने 10 लाख की सुपारी देकर पति की करवाई थी हत्या, पत्नी, ससुर समेत सात गिरफ्तार
पलामू में पत्नी ने 10 लाख की सुपारी देकर पति की हत्या करवाई थी. पुलिस से सात लोगों को गिरफ्तार किया है. रिपोर्ट- नीरज कुमार.
Published : September 27, 2026 at 7:07 PM IST
पलामू: जिले में एक महिला ने 10 लाख रुपए की सुपारी देकर अपनी पति की हत्या करवा दी. हत्या के लिए आरोपियों के बैंक खातों में सुपारी की रकम को ट्रांसफर किया. दरअसल 23 सितंबर को पलामू के लेस्लीगंज थाना क्षेत्र के एकता गांव में पंकज उरांव नामक युवक का शव बरामद हुआ था. जिसके बाद पलामू पुलिस ने पंकज हत्याकांड में चौकाने वाले खुलासे किए हैं. पंकज की पत्नी और ससुर ने मिलकर 10 लाख रुपए की सुपारी देकर पंकज की हत्या करवाई है.
पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए पत्नी , ससुर रामजन्म उरांव समेत सात आरोपियों को गिरफ्तार किया है. पत्नी, पति की प्रताड़ना से परेशान थी. जुलाई 2026 से वह मेदिनीनगर के चियांकि में रह रही थी. पति द्वारा प्रताड़ना की बात महिला ने अपने पिता रामजन्म को बताया था. जिसके बाद महिला और उसके पिता ने मिलकर पंकज की हत्या के लिए 10 लाख रुपए की सुपारी तेतरी देवी नामक महिला को दिया था.
रामजन्म को नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट में जमीन के मुआवजा के लिए 50 लाख रुपए मिले थे. इसी पैसे का इस्तेमाल सुपारी के लिए हुआ है. दरअसल पंकज पलामू के पाटन थाना क्षेत्र के बंजारी गांव का रहने वाला था. घर से वह ससुराल जाने की बात बोलकर निकला था और लापता हो गया था.
पंकज की हत्या के लिए आरोपियों ने लगाया था हनी ट्रैप
रामजन्म उरांव की जान पहचान सतबरवा के खामडीह के रहने वाली एक महिला के साथ थी. रामजन्म ने उसी को सुपारी दी गई थी और हत्या की योजना तैयार की थी. इसके बाद महिला ने पांकी के नावागढ़ की रहने वाली दूसरी महिला से संपर्क किया था. दोनों ने मिलकर हत्या की योजना तैयार की. उन्होंने सबसे पहले पंकज उरांव से मोबाइल पर बातचीत करना शुरू किया था, महिला ने अपना नाम छुपाते हुए खुद का नाम सपना रखा था.
पंकज उरांव हत्याकांड में सात आरोपियों को गिरफ्तार किया गया. पंकज उरांव की पत्नी ने अपने पिता रामजन्म के साथ मिलकर हत्या के लिए 10 लाख रुपए की सुपारी दी थी. सुपारी की रकम खामडीह निवासी महिला के बैंक खाते में ट्रांसफर हुई थी. महिला के बैंक खाते में अभी भी आठ लाख रुपए हैं. पुलिस को पूरे मामले के अनुसंधान के दौरान कई चौंकाने वाली जानकारी मिली है. जिसके बाद कार्रवाई की गई है. पंकज उरांव के प्रताड़ना से उसकी पत्नी तंग आ गई थी. जिस कारण उसने हत्या की योजना तैयार की थी:- कपिल चौधरी, पलामू एसपी
17 सितंबर को पंकज को खामडीह निवासी महिला ने मिलने के लिए बुलाया था और सपना की पंकज से मुलाकात कर 5 से 6 घंटे तक समय गुजारा था. घटना के दिन एक बार फिर से पंकज को मिलने के लिए बुलाया था. पंकज बताए हुए जगह पर पहुंचा था. एक बाइक पर पंकज, दोनों महिलाओं के साथ बैठकर एकता जंगल की ओर गए थे. उनके साथ ही पिंटू कुमार, जितेंद्र उरांव, दिलेश्वर सिंह चार पहिया वाहन से मौके पर पहुंचे थे.
जहां पंकज उरांव की दुपट्टे से गला दबाकर हत्या कर दी गई थी. पुलिस ने पंकज हत्याकांड में उसकी पत्नी, ससुर रामजन्म उरांव, सुपारी लेने वाली महिला, हनी ट्रैप लगाने वाली, हत्याकांड के आरोपी पिंटू कुमार, जितेंद्र उरांव और दिलेश्वर सिंह को गिरफ्तार किया है.
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