ETV Bharat / state

पाकुड़ में सामूहिक दुष्कर्म, सात आरोपी भेजे गये जेल

पाकुड़: जिला के नगर थाना क्षेत्र में सामूहिक दुष्कर्म मामले में पुलिस ने पकड़े गये सात आरोपियों को आज गुरुवार को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है. इस कार्रवाई छापेमारी में पुलिस ने दुष्कर्म की शिकार महिला से छिने गये मोबाइल और एटीएम कार्ड भी बरामद कर लिया है.

सामुहिक दुष्कर्म के आरोप में जिन अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है उनमें बाबूजी हेम्ब्रम, बाबुधन हांसदा, रामभीट्ठा मरांडी, गड़ा मांझी, कालीदास सोरेन, फ्रांसिस हांसदा उर्फ रोगोस, गेनु हांसदा शामिल है. इस घटना में शामिल जिन अभियुक्तों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है वे नगर थाना क्षेत्र के मालीपाड़ा नीचेटोला के रहने वाले हैं. इन अभियुक्तों की गिरफ्तारी होने और पीड़िता से छिने गये मोबाइल व एटीएम कार्ड के बरामद होने की जानकारी पुलिस अधीक्षक निधि द्विवेदी ने पत्रकार सम्मेलन आयोजित कर दी.

जानकारी देतीं एसपी (Etv Bharat)

एसपी ने बताया कि पीड़िता के बयान पर नगर थाना में कांड संख्या 298/25 दर्ज किया गया था. सामूहिक दुष्कर्म के इस मामले के उद्भेदन और अभियुक्तों की गिरफ्तारी को लेकर पुलिस उपाधीक्षक अजय आर्यण के नेतृत्व में एसआइटी गठित की गयी. एसआइटी में शामिल नगर थाना प्रभारी बबलु कुमार, मालपहाड़ी ओपी प्रभारी राहुल गुप्ता के अलावे पुलिस अवर निरीक्षक श्रीचांद किस्कु, स्वेता एक्का, वलवंत दुबे, अभिषेक कुमार, मिथुन रजक, दिलीप बास्की एवं सहायक अवर निरीक्षक यशवंत कुमार कुशवाहा के अलावा टाइगर मोबाइल के जवान शामिल रहे.