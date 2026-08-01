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देहरादून में करोड़ों रुपए की जमीन हड़पने की साजिश का मामला, दूसरा आरोपी भी आया पुलिस के हाथ, तीसरे का तलाश

देहरादून: राजधानी देहरादून में बीते दिनों करोड़ों रुपए की जमीन हड़पने की साजिश का मामला सामने आया था. इस मामले में कोतवाली पटेल नगर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक और आरोपी को उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से गिरफ्तार किया है. आरोपी ने अपने साथियों के साथ मिलकर फर्जी दस्तावेज तैयार कर मृत व्यक्ति के नाम पर फर्जी पावर ऑफ अटॉर्नी (अधिकार पत्र) बनाई और विवादित भूमि पर स्टे लेने का प्रयास किया था. इस मामले की मुख्य आरोपी महिला को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है.

क्या है मामला?: पटेल नगर निवासी राहुल देव ने कोतवाली पटेल नगर में शिकायत दर्ज कराई थी कि ममेरे दादा स्वर्गीय केवल कृष्ण ने साल 2009 में वसीयत के माध्यम से अपनी संपत्ति उनके नाम कर दी थी. साल 2016 में दादा के निधन के बाद साल 2024 में उन्होंने वसीयत के आधार पर संपत्ति अपने नाम दर्ज करा ली.

शिकायत के अनुसार साल 2026 में भूमि की फर्द निकलवाने पर पता चला कि बबीता देवी, राजकमल और मोहम्मद इनाम कुरैशी ने मिलकर साल 2025 की फर्जी पावर ऑफ अटॉर्नी तैयार कर मृत केवल कृष्ण के स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति को खड़ा कर भूमि पर स्टे लेने के लिए आपत्ति दाखिल की थी. साथ ही फर्जी दस्तावेज में राजकमल और मोहम्मद इनाम कुरैशी गवाह बनाए गए थे, जिसके बाद पीड़ित की तहरीर के आधार पर 17 अप्रैल को कोतवाली पटेल नगर में बबीता देवी समेत अन्य आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया.

एसएसपी के निर्देश पर कार्रवाई: कोतवाली पटेल नगर प्रभारी विनोद गुसाई ने बताया कि एसएसपी ने आरोपियों की गिरफ्तारी के निर्देश दिए, जिसके बाद विवेचक ने रजिस्ट्री कार्यालय, राजस्व विभाग और अलग-अलग बैंकों से संबंधित दस्तावेज जुटाकर साक्ष्य इक्कठे किए. इसके बाद पुलिस टीमों ने आरोपियों की तलाश शुरू की.