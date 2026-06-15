नामकुम पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 15 लाख की चोरी का खुलासा
रांची में संगठित चोर गिरोह के सरगना समेत दो आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है.
Published : June 15, 2026 at 10:27 PM IST
रांचीः राजधानी रांची के नामकुम थाना क्षेत्र में लगातार हो रही गृहभेदन और चोरी की घटनाओं का पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है. पुलिस ने बंद घरों को निशाना बनाने वाले संगठित गिरोह के सरगना समेत दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार अपराधियों के पास से बड़ी मात्रा में सोना-चांदी के आभूषण, कैश, हथियार और अन्य सामान बरामद किए गए हैं.
एसएसपी ने गठित की थी विशेष टीम
दरअसल, 27 मई 2026 को केतारी बगान स्थित दीपक कुमार उर्फ पिंटू के बंद घर का ताला तोड़कर करीब 15 लाख रुपये मूल्य के सोने-चांदी के जेवर, महंगी घड़ी और 30 हजार रुपये नकद चोरी कर लिए गए थे. इस घटना के बाद वरीय पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर विशेष टीम का गठन किया गया था.
गिरोह का सरगना शेख अफरोज गिरफ्तार
जांच के दौरान पुलिस ने गिरोह के सरगना शेख अफरोज उर्फ पुटीलाल उर्फ अहमद राजा उर्फ साहिल को गिरफ्तार किया. पूछताछ में उसने स्वीकार किया कि वह अपने 6-7 साथियों के साथ मिलकर बंद घरों में चोरी की वारदातों को अंजाम देता था. आरोपी ने खुलासा किया कि चोरी के जेवरात कम कीमत पर लोवाडीह स्थित महारानी ज्वेलर्स में बेचे जाते थे.
महारानी ज्वेलर्स का मालिक कृष्णा कुमार गिरफ्तार
पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर महारानी ज्वेलर्स में छापेमारी कर करीब 212 ग्राम सोना और 18 किलोग्राम चांदी बरामद की. इस मामले में ज्वेलर्स संचालक कृष्णा कुमार को भी गिरफ्तार किया गया है. पुलिस के अनुसार चोरी के जेवरों को गलाकर नए आभूषण तैयार किए जाते थे, जिससे उनकी पहचान मिटाई जा सके.
एक देसी पिस्तौल और एक लाख कैश भी बरामद
इस छापेमारी के दौरान पुलिस ने एक देसी पिस्तौल, तीन जिंदा कारतूस, एक लाख रुपये नकद, एक घड़ी और एक मोबाइल फोन भी जब्त किया है. पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक शेख अफरोज का लंबा आपराधिक इतिहास रहा है. उसके खिलाफ रांची के विभिन्न थानों में चोरी, लूट, गृहभेदन और आर्म्स एक्ट से जुड़े 15 से अधिक मामले दर्ज हैं. पुलिस का दावा है कि वह एक आदतन अपराधी है और कई बार जेल भी जा चुका है.
फिलहाल पुलिस गिरोह के अन्य सदस्यों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी कर रही है. साथ ही ज्वेलरी कारोबारी कृष्णा कुमार के आपराधिक इतिहास और इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की भी जांच की जा रही है. रांची ग्रामीण एसपी गौरव गोस्वामी का कहना है कि इस कार्रवाई से राजधानी में सक्रिय चोरी के एक बड़े नेटवर्क का खुलासा हुआ है और आने वाले दिनों में इस मामले में और गिरफ्तारियां हो सकती हैं.
इसे भी पढ़ें- बीमारी का इलाज करने गए वेल्लोर, चोर उड़ा ले गए जेवरात समेत अन्य सामान, जांच में जुटी पुलिस
इसे भी पढ़ें- शादी में शामिल होने गया परिवार, चोरों ने कर दिया घर साफ, पुलिस ने चोरों को किया गिरफ्तार
इसे भी पढ़ें- बंद घर में चल रही थी नकली शराब की फैक्ट्री, गांव-देहात से लेकर बिहार तक खपाई जा रही थी ब्रांडेड बोतलें