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नामकुम पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 15 लाख की चोरी का खुलासा

रांचीः राजधानी रांची के नामकुम थाना क्षेत्र में लगातार हो रही गृहभेदन और चोरी की घटनाओं का पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है. पुलिस ने बंद घरों को निशाना बनाने वाले संगठित गिरोह के सरगना समेत दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार अपराधियों के पास से बड़ी मात्रा में सोना-चांदी के आभूषण, कैश, हथियार और अन्य सामान बरामद किए गए हैं.

एसएसपी ने गठित की थी विशेष टीम

दरअसल, 27 मई 2026 को केतारी बगान स्थित दीपक कुमार उर्फ पिंटू के बंद घर का ताला तोड़कर करीब 15 लाख रुपये मूल्य के सोने-चांदी के जेवर, महंगी घड़ी और 30 हजार रुपये नकद चोरी कर लिए गए थे. इस घटना के बाद वरीय पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर विशेष टीम का गठन किया गया था.

गिरोह का सरगना शेख अफरोज गिरफ्तार

जांच के दौरान पुलिस ने गिरोह के सरगना शेख अफरोज उर्फ पुटीलाल उर्फ अहमद राजा उर्फ साहिल को गिरफ्तार किया. पूछताछ में उसने स्वीकार किया कि वह अपने 6-7 साथियों के साथ मिलकर बंद घरों में चोरी की वारदातों को अंजाम देता था. आरोपी ने खुलासा किया कि चोरी के जेवरात कम कीमत पर लोवाडीह स्थित महारानी ज्वेलर्स में बेचे जाते थे.

महारानी ज्वेलर्स का मालिक कृष्णा कुमार गिरफ्तार

पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर महारानी ज्वेलर्स में छापेमारी कर करीब 212 ग्राम सोना और 18 किलोग्राम चांदी बरामद की. इस मामले में ज्वेलर्स संचालक कृष्णा कुमार को भी गिरफ्तार किया गया है. पुलिस के अनुसार चोरी के जेवरों को गलाकर नए आभूषण तैयार किए जाते थे, जिससे उनकी पहचान मिटाई जा सके.