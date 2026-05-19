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गोलीबारी के मुख्य आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार, बीएस सिटी राम मंदिर के पास चली थी गोली

बोकारो स्टील सिटी थाना क्षेत्र में गोलीबारी के मुख्य आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है.

SHOOTING SUSPECTS ARRESTED
पुलिस की गिरफ्त में आरोपी (ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : May 19, 2026 at 4:11 PM IST

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बोकारो: जिले के बीएस सिटी थाना क्षेत्र स्थित राम मंदिर मोड़ गोलीकांड मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है. पुलिस ने इस मामले के मुख्य साजिशकर्ता रूपेश कुमार को गिरफ्तार कर लिया है. आरोपी फुसरो मेन रोड थाना बेरमो का रहने वाला बताया जा रहा है.

दरअसल 17 मई की रात करीब साढ़े 9 बजे राम मंदिर मोड़ के पास एक चाय दुकान पर जयराम प्रसाद को गोली मार दी गई थी. घटना के बाद घायल को तत्काल बीजीएच अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें खतरे से बाहर बताया है. मामले में घायल के परिजनों का कहना है कि जिस प्रकार रात में उनके बड़े भाई के ऊपर गोली चली है, उन सभी लोगों की गिरफ्तारी जल्द नहीं होगी तो वे लोगों को आशंका होगी कि यहां आकर भी वे लोगों को नुकसान पहुंचाने का प्रयास कर सकता है.

जानकारी देते सिटी डीएसपी (ईटीवी भारत)

एसपी के निर्देश पर बनी थी विशेष छापेमारी टीम

घटना के संबंध में सिटी डीएसपी आलोक रंजन ने बताया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए एसपी नाथू सिंह मीणा के निर्देश पर सिटी डीएसपी के नेतृत्व में विशेष छापेमारी टीम का गठन किया गया. पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया. डीएसपी आलोक रंजन ने कहा कि गोलीबारी की घटना के मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है.

इस छापेमारी के दौरान बीएसटी थाना प्रभारी सुदामा दास सहित अन्य पुलिसकर्मी शामिल थे. घायल जयराम प्रसाद के आवेदन पर बीएस सिटी थाना कांड संख्या 101/2026 दर्ज किया गया है. मामले में तीन अन्य नामजद आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है.

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