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गोलीबारी के मुख्य आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार, बीएस सिटी राम मंदिर के पास चली थी गोली

पुलिस की गिरफ्त में आरोपी ( ईटीवी भारत )