पाकुड़ में ब्राउन शुगर के साथ एक तस्कर गिरफ्तार, जांच में जुटी पुलिस

पाकुड़ में ब्राउन शुगर के साथ एक तस्कर गिरफ्तार, जांच में जुटी पुलिस
पाकुड़ में ब्राउन शुगर की खरीद बिक्री करते हुए एक तस्कर को पुलिस ने गिरफ्तार किया है.
Published : May 2, 2026 at 11:21 AM IST
पाकुड़: जिले में ब्राउन शुगर की खरीद बिक्री करते एक तस्कर को पुलिस ने शुक्रवार देर रात गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार व्यक्ति के पास से 14 पुड़िया ब्राउन शुगर और करीब 2390 रुपये नगद जब्त किए गए हैं. गिरफ्तार व्यक्ति से पुलिस थाने में पूछताछ कर रही है. आरोपी की गिरफ्तारी जिला मुख्यालय के किताझोर गांव के पास से हुई है.
ब्राउन शुगर बेचने पहुंचा था आरोपी
मिली जानकारी के मुताबिक शीश मोहम्मद उर्फ राहुल शेख ब्राउन शुगर बेचने के लिए नगर थाना क्षेत्र के किताझोर गांव पहुंचा था. इस बात की खबर कुछ लोगों ने स्थानीय पुलिस को दी. सूचना मिलते ही थाना प्रभारी अनिल कुमार गुप्ता एवं अंचलाधिकारी सह दंडाधिकारी अरविंद कुमार बेदिया दलबल के साथ पहुंचे और शीश मोहम्मद को धर दबोचा.
आरोपी सही जानकारी नहीं दे रहा था
तलाशी के क्रम में राहुल शेख के पास से ब्राउन शुगर बरामद हुआ. पुलिस ने जब उससे पूछताछ की तो आरोपी ने पुलिस को सही जानकारी नहीं दी. उसके बाद पुलिस आरोपी को थाने ले आई.
इस मामले में नगर थाना प्रभारी अनिल कुमार गुप्ता ने बताया कि पकड़ा गया आरोपी नशीला पदार्थ कहां से लाकर बेच रहा था और इस गिरोह में कौन-कौन लोग शामिल हैं, इसकी पूछताछ थाने में की जायेगी.
लगभग 8 से 10 ग्राम नशीले पदार्थ के साथ एक व्यक्ति को हिरासत में लिया गया है. उसके पास से जो नशीला पदार्थ मिला है, उसकी जांच कराई जाएगी. इस कारोबार से जुड़े अन्य लोगों का भी पता लगाया जा रहा है. आरोपी से पूछताछ के बाद ही विस्तार से जानकारी दी जाएगी:- अरविंद कुमार बेदिया, अंचलाधिकारी सह दंडाधिकारी.
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