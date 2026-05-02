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पाकुड़ में ब्राउन शुगर के साथ एक तस्कर गिरफ्तार, जांच में जुटी पुलिस

ब्राउन शुगर के साथ तस्कर गिरफ्तार ( Etv Bharat )

पाकुड़: जिले में ब्राउन शुगर की खरीद बिक्री करते एक तस्कर को पुलिस ने शुक्रवार देर रात गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार व्यक्ति के पास से 14 पुड़िया ब्राउन शुगर और करीब 2390 रुपये नगद जब्त किए गए हैं. गिरफ्तार व्यक्ति से पुलिस थाने में पूछताछ कर रही है. आरोपी की गिरफ्तारी जिला मुख्यालय के किताझोर गांव के पास से हुई है.

ब्राउन शुगर बेचने पहुंचा था आरोपी

मिली जानकारी के मुताबिक शीश मोहम्मद उर्फ राहुल शेख ब्राउन शुगर बेचने के लिए नगर थाना क्षेत्र के किताझोर गांव पहुंचा था. इस बात की खबर कुछ लोगों ने स्थानीय पुलिस को दी. सूचना मिलते ही थाना प्रभारी अनिल कुमार गुप्ता एवं अंचलाधिकारी सह दंडाधिकारी अरविंद कुमार बेदिया दलबल के साथ पहुंचे और शीश मोहम्मद को धर दबोचा.

जानकारी देते थाना प्रभारी और दंडाधिकारी (Etv Bharat)

आरोपी सही जानकारी नहीं दे रहा था