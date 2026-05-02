ETV Bharat / state

पाकुड़ में ब्राउन शुगर के साथ एक तस्कर गिरफ्तार, जांच में जुटी पुलिस

पाकुड़ में ब्राउन शुगर की खरीद बिक्री करते हुए एक तस्कर को पुलिस ने गिरफ्तार किया है.

SMUGGLER ARRESTED WITH BROWN SUGAR
ब्राउन शुगर के साथ तस्कर गिरफ्तार (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : May 2, 2026 at 11:21 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

पाकुड़: जिले में ब्राउन शुगर की खरीद बिक्री करते एक तस्कर को पुलिस ने शुक्रवार देर रात गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार व्यक्ति के पास से 14 पुड़िया ब्राउन शुगर और करीब 2390 रुपये नगद जब्त किए गए हैं. गिरफ्तार व्यक्ति से पुलिस थाने में पूछताछ कर रही है. आरोपी की गिरफ्तारी जिला मुख्यालय के किताझोर गांव के पास से हुई है.

ब्राउन शुगर बेचने पहुंचा था आरोपी

मिली जानकारी के मुताबिक शीश मोहम्मद उर्फ राहुल शेख ब्राउन शुगर बेचने के लिए नगर थाना क्षेत्र के किताझोर गांव पहुंचा था. इस बात की खबर कुछ लोगों ने स्थानीय पुलिस को दी. सूचना मिलते ही थाना प्रभारी अनिल कुमार गुप्ता एवं अंचलाधिकारी सह दंडाधिकारी अरविंद कुमार बेदिया दलबल के साथ पहुंचे और शीश मोहम्मद को धर दबोचा.

जानकारी देते थाना प्रभारी और दंडाधिकारी (Etv Bharat)

आरोपी सही जानकारी नहीं दे रहा था

तलाशी के क्रम में राहुल शेख के पास से ब्राउन शुगर बरामद हुआ. पुलिस ने जब उससे पूछताछ की तो आरोपी ने पुलिस को सही जानकारी नहीं दी. उसके बाद पुलिस आरोपी को थाने ले आई.

इस मामले में नगर थाना प्रभारी अनिल कुमार गुप्ता ने बताया कि पकड़ा गया आरोपी नशीला पदार्थ कहां से लाकर बेच रहा था और इस गिरोह में कौन-कौन लोग शामिल हैं, इसकी पूछताछ थाने में की जायेगी.

लगभग 8 से 10 ग्राम नशीले पदार्थ के साथ एक व्यक्ति को हिरासत में लिया गया है. उसके पास से जो नशीला पदार्थ मिला है, उसकी जांच कराई जाएगी. इस कारोबार से जुड़े अन्य लोगों का भी पता लगाया जा रहा है. आरोपी से पूछताछ के बाद ही विस्तार से जानकारी दी जाएगी:- अरविंद कुमार बेदिया, अंचलाधिकारी सह दंडाधिकारी.

ये भी पढ़ेंः

रांची में नशे के कारोबार पर पुलिस का एक्शनः दो तस्कर गिरफ्तार, ब्राउन शुगर और नकदी बरामद

करीब 3 हजार पुड़िया ब्राउन शुगर बरामद, शिकंजे में दो ड्रग्स पैडलर्स

रांची में ब्राउन शुगर की तस्करी के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई, तीन ड्रग पैडलर्स गिरफ्तार

TAGGED:

BROWN SUGAR SMUGGLING
ब्राउन शुगर के साथ तस्कर गिरफ्तार
POLICE ARRESTED SMUGGLER IN PAKUR
पुलिस ने पकड़ी ब्राउन शुगर
SMUGGLER ARRESTED WITH BROWN SUGAR

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.