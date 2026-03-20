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गाजियाबाद में देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त लोगों को पुलिस ने किया गिरफ्तार, सीमा पार से किया जा रहा था संचालन

जानकारी के मुताबिक पैसों की लालच में आरोपी गोपनीय सूचनाओं विदेश भेज रहे थे, जिसके लिए उन्हें भुगतान भी किया जा रहा था.

देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त व्यक्तिों को किया गया गिरफ्तार
देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त व्यक्तिों को किया गया गिरफ्तार (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : March 20, 2026 at 6:20 PM IST

3 Min Read
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नई दिल्ली/गाजियाबाद: गाजियाबाद में पुलिस ने देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त और गोपनीय सूचनाओं और डिजिटल डाटा विदेश भेजने वाले कल नौ आरोपियों को गिरफ्तार किया है. आरोपियों के कब्जे से दो सीसीटीवी कैमरे, मोबाइल फोन और 10 आदत सिम कार्ड बरामद हुए हैं. इससे पहले भी 14 मार्च ऐसे छह लोगों को गिरफ्तार किया गया था. मामले को लेकर थाना कौशांबी पर मुकदमा दर्ज किया गया था. मामले को गंभीरता से लेते हुए अपर पुलिस आयुक्त राजकरन नैयर की ओर से पुलिस उपयुक्त ट्रांसहिंडन के पर्यवेक्षण और अपर पुलिस उपायुक्त अपराध के नेतृत्व मे विशेष SIT का गठन किया गया था.

एसआईटी की तरफ से गिरफ्तार किए गए आरोपियों को 17 मार्च से पुलिस अभीरक्षा रिमांड में लेकर पूछताछ की गई. आरोपियों से पूछताछ के दौरान नौशाद, समीर, गणेश, विवेक, गगन, दुर्गेश एवं पांच बाल अपचारी समेत कुल 11 लोगों के नाम सामने आए थे. इसके बाद शुक्रवार को 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया.

राजकरन नैयर, अतिरिक्त पुलिस आयुक्त (ETV Bharat)

आरोपियों से पूछताछ के दौरान पता चला कि गिरोह का संचालन सीमा पार से किया जा रहा था. अब तक की पूछताछ में सामने आया है कि सोहेल मलिक, नौशाद अली और समीर गिरोह के मुख्य सदस्य है. सोहेल नौशाद और समीर और अन्य गिरफ्तार किए गए आरोपियों के माध्यम से देश के विभिन्न स्थानों पर स्थित सुरक्षा बलों के ठिकानों और अन्य महत्वपूर्ण स्थान जैसे की रेलवे स्टेशन आदि की रेकी कर फोटो वीडियो, रिकॉर्ड और जीपीएस लोकेशन रिकॉर्ड की जाती थी, जिसके बाद उसे विदेशी नंबरों पर भेजा जाता था.

जीपीएस लोकेशन के लिए आरोपियों ने अपने मोबाइल फोन में एक विशेष एप्लीकेशन इंस्टॉल की थी. एप्लीकेशन का संचालन कैसे होना है इसके बारे में भी सीमापार से ऑनलाइन ट्रेनिंग उपलब्ध कराई गई थी. आरोपियों ने दिल्ली कैंट रेलवे स्टेशन और सोनीपत रेलवे स्टेशन पर सोलर पावर से चलने वाले सिम आधारित स्टैंड अलोन सीसीटीवी कैमरे लगाए गए थे. स्टेशनों पर लगाए गए सीसीटीवी कैमरा की सीट शेर की जा रही थी. आरोपियों के निशानदेही पर एसआईटी द्वारा सीसीटीवी कैमरे बरामद किए गए हैं. पुलिस के मुताबिक, अभी सिर्फ दो स्टेशनों पर ही सीसीटीवी कैमरे लगाए गए थे जबकि 50 लोकेशन पर सीसीटीवी कैमरे लगाने की तैयारी थी. गिरफ्तार आरोपियों ने पूछताछ के दौरान स्वीकार किया है कि उनके द्वारा 500 से 5000 रुपए तक में सिम पर आने वाले ओटीपी विदेश में व्हाट्सएप चलाने के लिए शेयर किया गए हैं.

जांच में सामने आया है कि विभिन्न एजेंटों के माध्यम से प्री एक्टिवेटेड सिम खरीदे गए. इसके अतिरिक्त गिरोह के सदस्यों ने अपने और अपने परिवार के सदस्यों के नाम पर भी सिम खरीदे थे और ओटीपी शेयर किए थे. सदस्यों द्वारा किए गए प्रत्येक टास्क का भुगतान किया जाता था, जो की 500 से 15,000 रुपये तक था. भुगतान का ट्रांजैक्शन ट्रैक ना हो सके इसलिए भुगतान अपने खाते में ना कर कर विभिन्न जन सुविधा केंद्र और दुकानों पर कराए जाते थे और वहां से नकद धनराशि प्राप्त की जाती थी. इस ग्रुप में कम उम्र के लड़कों को शामिल किया जाता था.

अब तक कुल 15 आरोपियों की गिरफ्तारी की जा चुकी है जिसमें पांच बाल अपचारी भी शामिल हैं. फिलहाल पुलिस द्वारा मामले में आगे की जांच की जा रही है. - राजकरन नैयर, अतिरिक्त पुलिस आयुक्त

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