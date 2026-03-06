ETV Bharat / state

धनबाद फायरिंग मामले में चार आरोपी गिरफ्तार, दो युवकों को लगी थी गोली

धनबाद के धनसार में फायरिंग मामले में पुलिस ने चार लोगों को गिरफ्तार किया.

firing case in Dhansar Dhanbad
गिरफ्तार आरोपियों के साथ एसपी व अन्य पुलिस अधिकारी (Etv Bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : March 6, 2026 at 4:35 PM IST

रिपोर्ट : नरेंद्र निषाद

धनबाद : होली के दिन धनसार थाना क्षेत्र के बरमसिया फुटबॉल मैदान में मारपीट के बाद हुई फायरिंग मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दोनों पक्षों से दो–दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है. इस घटना में दो युवकों को गोली लगी थी. पुलिस ने फायरिंग में इस्तेमाल की गई पिस्टल और एक खोखा भी बरामद कर लिया है.

सिटी एसपी ऋत्विक श्रीवास्तव ने बताया कि 4 मार्च को होली के दिन बरमसिया फुटबॉल मैदान में दो पक्षों के बीच विवाद के बाद मारपीट और फायरिंग की घटना हुई थी. इस घटना में दो युवक गोली लगने से घायल हो गए थे.

जानकारी देते एसपी (Etv Bharat)

उन्होंने बताया कि घटना को लेकर धनसार थाना में दोनों पक्षों की ओर से अलग–अलग शिकायत दर्ज कराई गई थी. एक पक्ष के घायल विष्णु कुमार के फर्द बयान पर प्राथमिकी दर्ज की गई, जबकि दूसरे पक्ष की ओर से सुधीर यादव के लिखित आवेदन पर मामला दर्ज किया गया.

एसपी ने बताया कि पुलिस ने मामले की जांच के बाद छापेमारी कर दूसरे पक्ष के अनिल यादव और अभिषेक ठाकुर को गिरफ्तार किया. वहीं पहले पक्ष से घायल विष्णु कुमार के समर्थक कृष्ण कुमार उर्फ लल्ला और आतिश शर्मा को भी गिरफ्तार किया गया है. घटना में इस्तेमाल की गई देसी पिस्टल को पुलिस ने बरामद कर लिया है. घटनास्थल से एक खोखा भी बरामद किया गया है.

पुलिस के अनुसार, विकास लाला उर्फ विकास वर्मा के द्वारा ही देसी पिस्टल से विष्णु कुमार और पुष्पक पर फायरिंग की गई थी. फायरिंग के दौरान कृष्ण कुमार ने पिस्टल छीन ली थी और बाद में उसे थाना में जमा कर दिया था.

सिटी एसपी ने बताया कि विकास लाला ठेकेदार है और विष्णु कुमार उसके साथ पेटी कॉन्ट्रैक्टर के रूप में काम करता था. करीब ढाई लाख रुपये के बकाया भुगतान को लेकर दोनों पक्षों के बीच विवाद हुआ, जो आगे चलकर मारपीट और फायरिंग की घटना में बदल गया. फिलहाल, पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और घटना में शामिल अन्य लोगों की भूमिका की भी पड़ताल की जा रही है. फायरिंग करने वाला विकास लाला अब भी फरार है.

