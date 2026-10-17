पलामू का ओमप्रकाश सिंह हत्याकांड: एक आरोपी गिरफ्तार, हथियार बरामद
पलामू में पुलिस ने ओमप्रकाश सिंह में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है. नीरज कुमार की रिपोर्ट.
Published : October 17, 2026 at 10:45 PM IST
पलामूः जिला मे हुसैनाबाद के चर्चित ओमप्रकाश सिंह उर्फ छोटू सिंह हत्याकांड मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है जबकि दो आरोपियों को पुलिस ने बिहार से रिमांड पर लाया है और उनसे पूछताछ की है. गिरफ्तार आरोपी की निशानदेही पर पुलिस ने हथियार बरामद किया है.
दरअसल, 2 सितंबर को पलामू में हुसैनाबाद के पुरंदर बीघा में अपराधियों ने ओमप्रकाश सिंह उर्फ छोटू सिंह के गोली मारकर हत्या कर दी. पूरे मामले के अनुसंधान के लिए हुसैनाबाद के एसडीपीओ दिव्यांशु शुक्ला के नेतृत्व में एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन किया गया. इस दौरान पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया. घटना में शामिल अन्य आरोपी फरार था. इसी बीच आरोपी मनीष सिंह और सीटू सिंह को बिहार के एक मामले में औरंगाबाद कोर्ट में समर्पण किया. पलामू पुलिस ने दोनों को 72 घंटे की रिमांड पर लाया और ओमप्रकाश सिंह हत्याकांड मामले में पूछताछ की.
वहीं पुलिस ने पूरे मामले में छापेमारी करते हुए आलोक यादव उर्फ दुर्लभ उर्फ नीरज को गिरफ्तार किया है. आलोक के निशानदेही पर घटना में इस्तेमाल हथियार को पुलिस ने बरामद किया. हुसैनाबाद के एसडीपीओ दिव्यांशु शुक्ला ने बताया कि आरोपी को गिरफ्तार किया गया और हथियार बरामद हुआ है जबकि दोनों आरोपियों से रिमांड पर लेकर पूछताछ हुई है.
दरअसल ओम प्रकाश सिंह उर्फ छोटू सिंह की हत्या शराब के कारोबार के वर्चस्व को लेकर हुई थी. पुलिस के छापेमारी में हुसैनाबाद के थाना प्रभारी चंदन कुमार समेत कई पुलिस अधिकारी शामिल थे.