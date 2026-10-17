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पलामू का ओमप्रकाश सिंह हत्याकांड: एक आरोपी गिरफ्तार, हथियार बरामद

पलामू पुलिस के शिकंजे में आरोपी ( ETV Bharat )

पलामूः जिला मे हुसैनाबाद के चर्चित ओमप्रकाश सिंह उर्फ छोटू सिंह हत्याकांड मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है जबकि दो आरोपियों को पुलिस ने बिहार से रिमांड पर लाया है और उनसे पूछताछ की है. गिरफ्तार आरोपी की निशानदेही पर पुलिस ने हथियार बरामद किया है.

दरअसल, 2 सितंबर को पलामू में हुसैनाबाद के पुरंदर बीघा में अपराधियों ने ओमप्रकाश सिंह उर्फ छोटू सिंह के गोली मारकर हत्या कर दी. पूरे मामले के अनुसंधान के लिए हुसैनाबाद के एसडीपीओ दिव्यांशु शुक्ला के नेतृत्व में एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन किया गया. इस दौरान पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया. घटना में शामिल अन्य आरोपी फरार था. इसी बीच आरोपी मनीष सिंह और सीटू सिंह को बिहार के एक मामले में औरंगाबाद कोर्ट में समर्पण किया. पलामू पुलिस ने दोनों को 72 घंटे की रिमांड पर लाया और ओमप्रकाश सिंह हत्याकांड मामले में पूछताछ की.