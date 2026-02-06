कोटद्वार बाबा दुकान विवाद में दीपक बजरंगी अरेस्ट, सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट करने का आरोप
पौड़ी गढ़वाल पुलिस ने कोटद्वार बाबा दुकान विवाद मामले में दीपक बजरंगी नाम के व्यक्ति को गिरफ्तार किया है.
पौड़ी गढ़वाल: कोटद्वार बाबा दुकान विवाद को लेकर पुलिस ने काफी सख्ती बरती हुई. पुलिस की तरफ से लगातार सोशल मीडिया पर नजर रखी जा रही है. किसी भी तरह की भड़काऊ पोस्ट, अफवाह फैलाने या गलत जानकारी साझा करने पर पुलिस तुरंत एक्शन ले रही है. ऐसा ही पुलिस ने शुक्रवार 6 फरवरी को किया. पुलिस ने कोटद्वार बाबा दुकान विवाद को लेकर सोशल मीडिया पर कथित रूप से भड़काऊ बयान जारी करने के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है.
पुलिस ने यति परमानंद सरस्वती उर्फ दीपक बजरंगी द्वारा सोशल मीडिया पर कथित रूप से भड़काऊ बयान जारी किया गया, जिससे शहर का माहौल प्रभावित हो रहा था. पुलिस ने जांच के बाद संबंधित व्यक्ति को गिरफ्तार कर विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है. पौड़ी पुलिस ने आमजन से अपील की है कि कोटद्वार शहर में शांति और सौहार्द बनाए रखने में सहयोग करें. किसी भी अपुष्ट जानकारी को साझा करने से बचें.
पौड़ी जनपद के कोटद्वार क्षेत्र में पिछले कुछ दिनों से चल रहे तनाव के बीच पुलिस ने सोशल मीडिया पर भड़काऊ बयान देने के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है. पुलिस लगातार माहौल शांत बनाए रखने के लिए सक्रिय है और संवेदनशील परिस्थितियों को देखते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की निगरानी भी की जा रही है.
जानकारी के अनुसार गुरुवार शाम को कोटद्वार निवासी यति परमानंद सरस्वती उर्फ दीपक बजरंगी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ. वायरल वीडियो में वह कथित रूप से आपत्तिजनक और भड़काऊ बयान देता दिखाई दे रहा था, जिससे क्षेत्र में माहौल बिगड़ने की आशंका पैदा हो गई. वीडियो सामने आने के बाद पुलिस हरकत में आ गई और तत्काल इसकी जांच शुरू की गई.
कोतवाली प्रभारी निरीक्षक प्रदीप नेगी ने बताया कि वीडियो का संज्ञान लेते हुए पुलिस टीम ने देर रात कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया. उसके खिलाफ शांति भंग करने की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जा रही है.
पुलिस अधिकारियों का कहना है कि वर्तमान परिस्थितियों में किसी भी प्रकार की अफवाह या भड़काऊ सामग्री से कानून-व्यवस्था प्रभावित हो सकती है, इसलिए ऐसे मामलों में जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई जा रही है. उन्होंने लोगों से अपील की है कि सोशल मीडिया पर कोई भी आपत्तिजनक, भ्रामक या भड़काऊ पोस्ट साझा न करें और शांति बनाए रखने में सहयोग करें. पुलिस ने यह भी स्पष्ट किया है कि सोशल मीडिया पर निगरानी लगातार जारी रहेगी और माहौल खराब करने की कोशिश करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.
