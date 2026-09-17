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हल्द्वानी युवक मर्डर केस, अवैध संबंध का शक बना हत्या का कारण, आरोपी गिरफ्तार

हापुड़ के रहने वाले 29 साल के युवक का कल ही हल्द्वानी में मर्डर हुआ था, जिसका आज पुलिस ने खुलासा कर दिया है.

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हल्द्वानी युवक मर्डर केस (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : September 17, 2026 at 7:31 PM IST

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हल्द्वानी: नैनीताल जिला मुख्यालय हल्द्वानी के बनभूलपुरा क्षेत्र में कल 16 सितंबर को 29 साल के युवक की घर में ही लाश मिली थी. युवक के हत्या की आशंका जताई गई थी, जो सही साबित हुई. पुलिस ने 15 घंटे के अंदर ही मामले का खुलासा कर दिया. पुलिस के अनुसार 29 साल के युवक की दुपट्टे से गला घोंटकर हत्या की गई थी.

इस मामले में पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है. आरोपी को शक था कि उसकी पत्नी का युवक साथ अवैध संबंध था. इसी शक के चलते उसने 29 साल के युवक को मौत के घाट उतार दिया.

हल्द्वानी युवक मर्डर केस का खुलासा. (ETV BHARAT)

पुलिस ने बताया कि 16 सितंबर की सुबह उन्हें सूचना मिली थी कि बनभूलपुरा क्षेत्र के जवाहरनगर में एक युवक घर के अंदर बरामदे में अचेत अवस्था में पड़ा है. सूचना मिलते ही बनभूलपुरा थाने से पुलिस मौके पर पहुंची. जांच में युवक की पहचान 29 वर्षीय अमन ठाकुर के रूप में हुई.

हापुड़ का रहने वाला था अमन: पुलिस ने बताया कि अमन मूल रूप से यूपी के हापुड़ जिले के गढ़मुक्तेश्वर का रहना वाला था. अमन बीते करीब चार से पांच सालों से जवाहर नगर के उसी मकान में रह रहा था, जहां उसकी मौत हुई है. मौके पर पहुंची फॉरेंसिक टीम को भी अमन के गले पर यू-आकार का निशान मिला था, तभी से पुलिस को ये मामला कुछ संदिग्ध लग रहा था. इसीलिए पुलिस ने हत्या के एंगल से मामले की जांच शुरू की. इसीलिए पुलिस ने मौके से जरूरी साक्ष्य जुटाए और शव को पोस्टमार्टम के लिए डॉ. सुशीला तिवारी अस्पताल भेजा.

पुलिस ने दर्ज किया हत्या का मुकदमा: पोस्टमार्टम रिपोर्ट और सामने आए तथ्यों के आधार पर बनभूलपुरा कोतवाली में हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया. जांच की कमान प्रभारी निरीक्षक दिनेश सिंह फत्र्याल ने संभाली. एसएसपी डॉ. मंजूनाथ टीसी के निर्देश पर पुलिस टीम ने घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली और संदिग्धों से पूछताछ शुरू की.

17 सितंबर को पुलिस के हाथ आया आरोपी: पुलिस कहना है कि जांच-पड़ताल और सीसीटीवी फुटेज से मिली कड़ियों को जोड़ते हुए उनकी टीम आरोपी निक्की उर्फ नाटी तक पुलिस पहुंच गई. पुलिस के मुताबिक आरोपी रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म से नीचे गौला नदी किनारे हजारा की खाली पड़ी झोपड़ी में छिपा था, जहां से उसे 17 सितंबर को गिरफ्तार किया गया.

अवैध संबंधों ने शक में कर दिया मर्डर: पूछताछ में आरोपी ने बताया की उसे शक था कि उसकी पत्नी के अमन से संबंध हैं. इसी बात को लेकर उसका अक्सर अपनी पत्नी और अमन से विवाद रहता था. पुलिस के मुताबिक 15 सितंबर को आरोपी ने अपनी साली को फोन किया था, और धमकी दी थी कि या तो वो अमन नहीं तो अपनी पत्नी को मारने की धमकी दी थी.

पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर हत्या के लिए इस्तेमाल किया गया दुपट्टा बरामद किया है. आरोपी के खिलाफ पहले भी आबकारी अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज है. फिलहाल पुलिस मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई कर रही है.

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