खटीमा धर्मांतरण प्रकरण: एक और फरार आरोपी गिरफ्तार, कई अहम दस्तावेज भी बरामद
खटीमा पुलिस को धर्मांतरण प्रकरण में एक और सफलता हाथ लगी है. पुलिस ने एक और आरोपी को अरेस्ट किया है.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : May 30, 2026 at 3:41 PM IST
खटीमा: खटीमा कोतवाली पुलिस ने धर्मांतरण प्रकरण मामले में एक और वांछित आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है. पुलिस टीम ने संदीप सिंह राणा निवासी ग्राम सबौरा को गिरफ्तार किया है. वहीं पुलिस ने आरोपी से अहम दस्तावेज भी बरामद किए हैं. खटीमा कोतवाली में धर्मांतरण प्रकरण के दो दर्ज मुकदमे में पुलिस पहले ही चार आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है.
खटीमा में दर्ज धर्मांतरण प्रकरण में पुलिस को महत्वपूर्ण सफलता मिली है. पुलिस ने मामले में वांछित चल रहे आरोपी संदीप सिंह राणा को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से धर्म परिवर्तन एवं धार्मिक गतिविधियों से जुड़े कई महत्वपूर्ण दस्तावेज बरामद किए हैं. पुलिस अब मामले से जुड़े अन्य आरोपियों और नेटवर्क की गहन जांच में जुटी है. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक उधमसिंहनगर अजय गणपति के निर्देश पर चलाए जा रहे अभियान के तहत थाना कोतवाली खटीमा पुलिस ने धर्मांतरण मामले में वांछित अभियुक्त संदीप सिंह राणा पुत्र रामप्रवेश सिंह राणा निवासी ग्राम सबौरा, थाना खटीमा को जसरी-पटपुरा मार्ग स्थित जैनब ब्रिक फील्ड के निकट से गिरफ्तार किया.
पुलिस के अनुसार गिरफ्तारी के दौरान आरोपी के पास से दो जन्म प्रमाण-पत्र, दो आधार कार्ड की छायाप्रतियां, एक सर्टिफिकेट ऑफ ऑर्डिनेंस, एक मैरीज लाइसेंस तथा धर्मशास्त्र में स्नातक का प्रमाण-पत्र बरामद हुआ. सभी दस्तावेजों को नियमानुसार कब्जे में लेकर सील कर दिया गया है. पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वह दान सिंह राणा और कमलजीत सिंह के संपर्क में आने के बाद ईसाई धर्म से जुड़ा था. उसने यह भी स्वीकार किया कि साल 2019 में उसकी पत्नी का बपतिस्मा (ईसाई धर्म का संस्कार) कराया गया था.
पुलिस इन तथ्यों के आधार पर धर्मांतरण गतिविधियों और मामले से जुड़े अन्य व्यक्तियों की भूमिका की जांच कर रही है.पुलिस ने बताया कि प्रकरण में आगे की विवेचना जारी है तथा अन्य संभावित आरोपियों की तलाश की जा रही है. गिरफ्तार आरोपी को न्यायालय में पेश कर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है. धर्मांतरण के आरोपी को गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम में उपनिरीक्षक अशोक कांडपाल, कांस्टेबल मोहम्मद मोहसिन थाना कोतवाली खटीमा शामिल रहे.
खटीमा कोतवाली में धर्मांतरण के दो अलग-अलग मामले पूर्व में दर्ज हुए थे. इनमें तीन-तीन आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था. पूर्व में दोनों मामलों में चार आरोपी गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश कर जेल भेजे गए थे. इसके अलावा एक वांछित आरोपी संदीप सिंह राणा निवासी सबोरा को गिरफ्तार किया गया है. उसी मामले में दान सिंह पहले ही जेल भेजा जा चुका है. जबकि कमलजीत सिंह की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं.
-बिजेंद्र शाह, खटीमा कोतवाल-
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