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बैरागीवाला विनोद मर्डर केस में छठा आरोपी गिरफ्तार, अन्य आरोपियों की तलाश जारी

विकासनगर: सहसपुर थाना क्षेत्र के बैरागीवाला गांव में खेत में पानी चलाने को लेकर उपजे विवाद में बीजेपी नेता विनोद कुमार कश्यप की हत्या मामले में एक और आरोपी गिरफ्तार हुआ है. इससे पहले पुलिस 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है. जबकि, अन्य आरोपियों की तलाश जारी है.

क्या था मामला? बता दें कि बीती 13 जून को शाम के समय बैरागीवाला गांव में खेत में पानी चलाने को लेकर दो पक्षों के बीच विवाद हो गया था. जिसमें एक पक्ष से आए रज्जाक, अमन, यूनूस, जावेद, इम्तियाज, शहबाज, शराफत अली, मासूम, आदिल, शमून, सलमान, इंतजार समेत 30-40 अन्य लोगों ने दूसरे पक्ष के अशोक कुमार, विनोद कुमार और राजेश कुमार के साथ मारपीट कर दी थी.

इस घटना में तीनों को गंभीर चोटें आईं, जिन्हें ग्रामीणों ने उपचार के लिए आनन-फानन में लेहमन अस्पताल पहुंचाया, जहां उपचार के दौरान विनोद कुमार की मौत हो गई. जबकि, 14 जून को घटना को लेकर लोगों का आक्रोश फूट पड़ा. इस दौरान आगजनी, पत्थरबाजी के साथ बुलडोजर की कार्रवाई भी हुई.

घटना के संबंध में मृतक विनोद के भाई अशोक ने कोतवाली सहसपुर में तहरीर देकर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की. जिस पर पुलिस ने बीएनएस की धारा 103/109/191(2)/3(5) के तहत रज्जाक, अमन, यूनूस, जावेद, इम्तियाज, शहबाज, शराफत अली, मासूम, आदिल, शमून, सलमान, इंतजार समेत 30-40 अन्य व्यक्तियों के खिलाएफ अभियोग पंजीकृत किया.

पांच आरोपी पहले हो चुके गिरफ्तार: मामले की गंभीरता को देखते हुए देहरादून एसएसपी प्रमेंद्र डोबाल के निर्देशों पर नामजद आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए तत्काल अलग-अलग पुलिस टीमों का गठन किया गया. गठित टीमों ने तत्काल कार्रवाई करते हुए घटना में शामिल 5 आरोपी रज्जाक, सलमान, जावेद, शहबाज और इम्तियाज को गिरफ्तार कर जेल भेजा.