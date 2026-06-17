बैरागीवाला विनोद मर्डर केस में छठा आरोपी गिरफ्तार, अन्य आरोपियों की तलाश जारी
सहसपुर के बैरागीवाला गांव में पानी को लेकर उपजे विवाद में बीजेपी नेता विनोद कुमार की हुई थी हत्या, अबतक 6 आरोपी गिरफ्तार
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : June 17, 2026 at 7:21 PM IST
विकासनगर: सहसपुर थाना क्षेत्र के बैरागीवाला गांव में खेत में पानी चलाने को लेकर उपजे विवाद में बीजेपी नेता विनोद कुमार कश्यप की हत्या मामले में एक और आरोपी गिरफ्तार हुआ है. इससे पहले पुलिस 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है. जबकि, अन्य आरोपियों की तलाश जारी है.
क्या था मामला? बता दें कि बीती 13 जून को शाम के समय बैरागीवाला गांव में खेत में पानी चलाने को लेकर दो पक्षों के बीच विवाद हो गया था. जिसमें एक पक्ष से आए रज्जाक, अमन, यूनूस, जावेद, इम्तियाज, शहबाज, शराफत अली, मासूम, आदिल, शमून, सलमान, इंतजार समेत 30-40 अन्य लोगों ने दूसरे पक्ष के अशोक कुमार, विनोद कुमार और राजेश कुमार के साथ मारपीट कर दी थी.
इस घटना में तीनों को गंभीर चोटें आईं, जिन्हें ग्रामीणों ने उपचार के लिए आनन-फानन में लेहमन अस्पताल पहुंचाया, जहां उपचार के दौरान विनोद कुमार की मौत हो गई. जबकि, 14 जून को घटना को लेकर लोगों का आक्रोश फूट पड़ा. इस दौरान आगजनी, पत्थरबाजी के साथ बुलडोजर की कार्रवाई भी हुई.
घटना के संबंध में मृतक विनोद के भाई अशोक ने कोतवाली सहसपुर में तहरीर देकर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की. जिस पर पुलिस ने बीएनएस की धारा 103/109/191(2)/3(5) के तहत रज्जाक, अमन, यूनूस, जावेद, इम्तियाज, शहबाज, शराफत अली, मासूम, आदिल, शमून, सलमान, इंतजार समेत 30-40 अन्य व्यक्तियों के खिलाएफ अभियोग पंजीकृत किया.
पांच आरोपी पहले हो चुके गिरफ्तार: मामले की गंभीरता को देखते हुए देहरादून एसएसपी प्रमेंद्र डोबाल के निर्देशों पर नामजद आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए तत्काल अलग-अलग पुलिस टीमों का गठन किया गया. गठित टीमों ने तत्काल कार्रवाई करते हुए घटना में शामिल 5 आरोपी रज्जाक, सलमान, जावेद, शहबाज और इम्तियाज को गिरफ्तार कर जेल भेजा.
तिमली गांव से छठा आरोपी गिरफ्तार: इसी कड़ी में 16 जून की रात को पुलिस की टीम ने घटना में शामिल 1 अन्य आरोपी इंतजार पुत्र जमील को तिमली गांव से गिरफ्तार किया, जिसे न्यायालय के समक्ष पेश कर न्यायिक अभिरक्षा मे जिला कारागार सुद्दोवाला भेज दिया है. घटना में शामिल अन्य आरोपियों की तलाश के लिए लगातार उनके सभी संभावित स्थानों पर दबिशें दी जा रही है.
गिरफ्तार आरोपी का नाम-
- इंतजार पुत्र जमील (उम्र 32 वर्ष), निवासी- बैरागीवाला, कोतवाली सहसपुर, देहरादून
पहले गिरफ्तार आरोपियों के नाम-
- रज्जाक पुत्र मासूम (उम्र 28 वर्ष), निवासी- बैरागीवाला, थाना सहसपुर, देहरादून
- सलमान पुत्र युनुस (उम्र 24 वर्ष), निवासी- बैरागीवाला, थाना सहसपुर, देहरादून
- जावेद पुत्र मासूम (उम्र 22 वर्ष), निवासी- बैरागीवाला, थाना सहसपुर, देहरादून
- शहबाज पुत्र शहीद (उम्र- 27 वर्ष), निवासी- बैरागीवाला, थाना सहसपुर, देहरादून
- इम्तियाज पुत्र शमसुद्दीन (उम्र 58 वर्ष), निवासी- लखनवाला, कोतवाली सहसपुर, देहरादून
"बीती 16 जून की रात पुलिस की टीम ने घटना में शामिल एक अन्य आरोपी इंतजार पुत्र जमील को तिमली गांव से गिरफ्तार किया है. जिसे कोर्ट के समक्ष पेश कर न्यायिक अभिरक्षा में जिला कारागार सुद्दोवाला भेज दिया गया है. घटना में शामिल अन्य आरोपियों की तलाश के लिए लगातार उनके संभावित स्थानों पर दबिशें दी जा रही है."- प्रदीप रावत, सहसपुर थानाध्यक्ष
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