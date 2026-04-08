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जापानी महिला पर्यटक से छेड़छाड़ का मामला: 300 सीसीटीवी फुटेज खंगालकर पुलिस ने एक आरोपी को पकड़ा

महिला पर्यटक के साथ ग​त दिनों कुछ युवकों ने छेड़छाड़ की थी, जिसका वीडियो वायरल हो गया था. महिला ने एफआईआर दर्ज कराई थी.

Japanese Woman Tourist Harassment
जापानी महिला से छेड़छाड़ का आरोपी (ETV Bharat Jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : April 8, 2026 at 12:06 PM IST

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जयपुर: राजधानी जयपुर में घूमने आई एक विदेशी महिला पर्यटक के साथ छेड़छाड़ के मामले में आमेर थाना पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस ने रामगंज निवासी आरोपी अमुम्दीन उर्फ आमिर को गिरफ्तार किया है. आमेर महल से जयगढ़ महल की ओर जाने वाले रास्ते में चार-पांच लड़कों ने विदेशी महिला पर्यटक के साथ छेड़छाड़ की थी. इसके बाद महिला ने भागकर छेड़छाड़ कर रहे युवकों से अपना पीछा छुड़ाया. घटना की जानकारी मिलते ही आमेर पुलिस जांच में जुट गई थी. सीसीटीवी फुटेज खंगालकर छेड़छाड़ करने वाले युवकों की पहचान करने का प्रयास किया गया. करीब 250 से 300 कैमरों के फुटेज चेक करने पर आरोपियों के फुटेज प्राप्त हुए.

डीसीपी नॉर्थ करण शर्मा ने बताया कि आमेर महल और जयगढ़ महल में घूमने आई जापानी महिला पर्यटक के साथ 5 अप्रैल को तीन-चार युवकों ने छेड़छाड़ की थी. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी. आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए एडिशनल डीसीपी नॉर्थ नीरज कुमार पाठक और एसीपी आमेर सुरेंद्र सिंह राणावत के निर्देशन में आमेर थाना अधिकारी डॉ. गौतम डोटासरा के नेतृत्व में विशेष टीमों का गठन किया गया. पुलिस टीमों ने आरोपियों की तलाश शुरू कर दी. आमेर महल और जयगढ़ फोर्ट पर जाने वाले रास्ते पर लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाले गए. आमेर से जयपुर शहर की ओर जाने वाले रास्ते पर लगे सीसीटीवी फुटेज भी चेक किए गए. करीब 250 से 300 कैमरों के फुटेज चेक करने पर आरोपियों के फुटेज प्राप्त हुए. आरोपियों द्वारा उपयोग में लाए गए वाहनों को चेक करने पर वाहन नंबरों के आधार पर आरोपियों को नामजद किया गया. पुलिस ने मामले में सफलता हासिल करते हुए रामगंज निवासी आरोपी अमुम्दीन उर्फ आमिर को गिरफ्तार कर लिया. अन्य आरोपियों की तलाश जारी है.

पढ़ें: जयपुर घूमने आई विदेशी महिला पर्यटक के साथ 5 युवकों ने की छेड़छाड़, जयगढ़ महल के रास्ते की है घटना

महिला ने दर्ज कराई थी एफआईआर: जापान से जयपुर घूमने आई महिला पर्यटक ने आमेर थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि वह जयगढ़ महल घूमने गई थी. वह रविवार सुबह 8 बजे जयगढ़ महल घूमने गई थी. इस दौरान गणेश मंदिर जाते समय उसे अकेला देखकर 5 युवकों ने छेड़छाड़ की. महिला ने अपनी शिकायत में यह भी बताया कि मनचले युवकों से बचने के लिए उसने शोर मचाया. महिला ने मौके से भागकर युवकों से अपना पीछा छुड़ाया और वहां तैनात सुरक्षा गार्ड को घटना की जानकारी दी. घटना की जानकारी मिलने पर आमेर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटनाक्रम की जानकारी ली. जापानी पर्यटक ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि वह आमेर महल के पिछले हिस्से से जयगढ़ किले की ओर आ रही थी. रास्ते की प्राकृतिक सुंदरता को देखते हुए वह फोटो खींचने के लिए रुकी. वहां मौजूद पांच लड़के उसके पास पहुंचे और अभद्र व्यवहार करने लगे तथा जबरदस्ती छेड़छाड़ करने लगे. अचानक हुए इस घटनाक्रम से महिला घबरा गई और मदद के लिए चिल्लाने लगी. महिला ने हिम्मत दिखाते हुए उन लोगों से खुद को छुड़ाया और डरी-सहमी हालत में दौड़ती हुई आमेर किले की ओर भागी, जहां मौजूद सुरक्षा गार्ड को पूरी घटना की जानकारी दी.

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