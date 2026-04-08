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जापानी महिला पर्यटक से छेड़छाड़ का मामला: 300 सीसीटीवी फुटेज खंगालकर पुलिस ने एक आरोपी को पकड़ा

जयपुर: राजधानी जयपुर में घूमने आई एक विदेशी महिला पर्यटक के साथ छेड़छाड़ के मामले में आमेर थाना पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस ने रामगंज निवासी आरोपी अमुम्दीन उर्फ आमिर को गिरफ्तार किया है. आमेर महल से जयगढ़ महल की ओर जाने वाले रास्ते में चार-पांच लड़कों ने विदेशी महिला पर्यटक के साथ छेड़छाड़ की थी. इसके बाद महिला ने भागकर छेड़छाड़ कर रहे युवकों से अपना पीछा छुड़ाया. घटना की जानकारी मिलते ही आमेर पुलिस जांच में जुट गई थी. सीसीटीवी फुटेज खंगालकर छेड़छाड़ करने वाले युवकों की पहचान करने का प्रयास किया गया. करीब 250 से 300 कैमरों के फुटेज चेक करने पर आरोपियों के फुटेज प्राप्त हुए.

डीसीपी नॉर्थ करण शर्मा ने बताया कि आमेर महल और जयगढ़ महल में घूमने आई जापानी महिला पर्यटक के साथ 5 अप्रैल को तीन-चार युवकों ने छेड़छाड़ की थी. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी. आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए एडिशनल डीसीपी नॉर्थ नीरज कुमार पाठक और एसीपी आमेर सुरेंद्र सिंह राणावत के निर्देशन में आमेर थाना अधिकारी डॉ. गौतम डोटासरा के नेतृत्व में विशेष टीमों का गठन किया गया. पुलिस टीमों ने आरोपियों की तलाश शुरू कर दी. आमेर महल और जयगढ़ फोर्ट पर जाने वाले रास्ते पर लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाले गए. आमेर से जयपुर शहर की ओर जाने वाले रास्ते पर लगे सीसीटीवी फुटेज भी चेक किए गए. करीब 250 से 300 कैमरों के फुटेज चेक करने पर आरोपियों के फुटेज प्राप्त हुए. आरोपियों द्वारा उपयोग में लाए गए वाहनों को चेक करने पर वाहन नंबरों के आधार पर आरोपियों को नामजद किया गया. पुलिस ने मामले में सफलता हासिल करते हुए रामगंज निवासी आरोपी अमुम्दीन उर्फ आमिर को गिरफ्तार कर लिया. अन्य आरोपियों की तलाश जारी है.