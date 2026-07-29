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लातेहार में 7 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म की कोशिश, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार

लातेहार: जिले के महुआडांड़ थाना क्षेत्र में मानवता को शर्मसार करने वाला एक मामला सामने आया है. यहां एक 20 वर्षीय युवक ने 7 वर्षीय मासूम बच्ची को अगवा कर दुष्कर्म की घटना को अंजाम देने का प्रयास किया. मामले की सूचना पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. डीएसपी पूजा कुमारी ने इसकी पुष्टि की है.

पुलिस को मिली सूचना पर पकड़ा गया आरोपी

दरअसल, महुआडांड़ थाना क्षेत्र का रहने वाला एक युवक ने 7 वर्षीय मासूम बच्ची को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया था. आरोप है कि युवक ने मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म करने का प्रयास किया. इधर, बच्ची को घर में नहीं पाकर परिवार वाले आसपास उसे ढूंढने लगे. लेकिन बच्ची का कुछ भी पता नहीं चल पाया. इस दौरान कुछ ग्रामीणों ने बच्ची के परिजनों को बताया कि बच्ची को एक युवक के साथ जाते देखा गया है. इसके बाद परिजन थाने में इसकी शिकायत की.

शिकायत मिलने के बाद पुलिस सक्रिय हुई और बच्ची की खोजबीन शुरू की. इसी बीच पुलिस को सूचना मिली कि उक्त बच्ची को एक व्यक्ति के साथ नेतरहाट थाना क्षेत्र के इलाके में देखा गया है. इसके बाद पुलिस टीम छापेमारी अभियान चलाकर बच्ची को बरामद कर लिया. वहीं, आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया. आरोपी महुआडांड़ थाना क्षेत्र का रहने वाला है. इधर, पुलिस ने बच्ची को मेडिकल जांच के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है.

डीएसपी ने अभिभावकों के की अपील